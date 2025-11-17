Evroposlanica Joveva primila nagradu Svetionik: Protesti u Srbiji su deo univerzalne borbe

Poslanica Evropskog parlamenta Irena Joveva izjavila je večeras u Beogradu da nagradu „Svetionik“, čija je laureatkinja, posvećuje svima koji razumeju da su studentski i građanski protesti u Srbiji deo univerzalne borbe.

„Ova nagrada ide svakome ko razume da je ovo univerzalna borba. Nažalost, živimo u ludom svetu, ali verujem da će dobro pobediti. Vidim svetlo na kraju tunela, vidim put ka slobodi. To svetlo su i studenti i građani Srbije koji se bore za nešto što bi trebalo da bude normalno, a nije“, rekla je Joveva prilikom uručenja nagrade koju dodeljuje Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP).

Na ceremoniji uručenja nagrade, održanoj na kraju prvog dana Beogradske bezbednosne konferencije, Joveva je kazala i da joj je „izuzetno teško da prihvati da pravde nema, ne samo u Srbiji, nego i u svetu“.

„Ali postoje ljudi koji će se boriti. Ja ću se boriti do poslednjeg dana jer znam koliko je to bitno. Želim da moja ćerka živi u boljem svetu, zato sve ovo radim. Verujem u dobro, verujem u pravdu i znam da ova borba nije uzaludna“, navela je Joveva, slovenačka evroposlanica iz liberalne grupe Obnovimo Evropu.

Direktor BCBP Igor Bandović izjavio je na ceremoniji da je Joveva bila među malobrojnima koji su insistirali da se glas mladih i građana Srbije čuje u Briselu kada protesti nisu bili u fokusu evropskih institucija.

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je ranije saopštio da je Jovevoj dodelio nagradu „Svetionik“ za 2025. godinu, zbog njene istrajne, hrabre i principijelne borbe za demokratiju i pravdu, kako u Evropskom parlamentu, tako i u širem javnom prostoru.

„Joveva je jedan od retkih evropskih glasova koji su jasno i dosledno skretali pažnju institucija Evropske unije na proteste u Srbiji, na borbu studenata i građana za pravdu, slobodu i dostojanstvo“, naveo je BCBP u obrazloženju.

Nagrada „Svetionik“ se od 2023. dodeljuje pojedincima koji su pokazali izuzetnu hrabrost, integritet i posvećenost javnom dobru. Prethodni dobitnici su Katarina Petrović (2024) i Aleksandar Obradović (2023).

(Beta)

