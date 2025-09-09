Evroposlanici: Demokratska Srbija važna za stabilnost, sa Vučićem ne može u EU

Poslanici progresivnih grupa u Evropskom parlamentu danas su u Strazburu ukazali da je demokratska Srbija od suštinskog značaja za stabilnost Zapadnog Balkana, ali i cele Evrope, i da ona neće moći da postane deo Evropske unije (EU) sa vlašću Aleksandra Vučića.

Na početku panel diskusije „Srbija: Demokratija na raskršću“ u Evropskom parlamentu (EP), evroposlanik zelenih Vladimir Prebilič izjavio je da je poštovanje slobode, demokratije i vladavine prava u Srbiji od suštinskog značaja za stabilan, progresivan i miran Zapadni Balkan, ali i za celu Evropu.

Na panelu, koji su organizovale tri političke grupe u EP – Socijalisti i demokrate, Zeleni i Obnovimo Evropu, Prebilič je rekao da je taj organ EU uvek bio „jasan i glasan“ o situaciji u Srbiji i da je „jednoglasno osuđivao demokratsko nazadovanje, zastrašivanje medija i eroziju vladavine prava“.

„Pitanje demokratije u Srbiji nije samo unutrašnje. Srbija koja poštuje slobodu, demokratiju i vladavinu prava je važna i za čitav region i za Evropu“, kazao je Prebilič tokom diskusije, u kojoj su učestvovali i evroposlanici Helmut Brandšteter (Obnovimo Evropu) i Katlin van Brent (Socijalisti i demokrate) i predstavnici pet opozicionih partija iz Srbije.

Prebilič, evroposlanik iz Slovenije, rekao je da „veliku čast“ predstavlja današnje prisustvo predstavnika „svih prodemokratskih i proevropskih stranaka“ u Srbiji. U diskusiji su učestvovali i Borko Stefanović (Stranka slobode i pravde), Biljana Đorđević (Zeleno-levi front), Zdravko Ponoš (Srbija centar), Pavle Grbović (Pokret slobodnih građana) i Ana Jakovljević (Narodni pokret Srbije).

Evroposlanik Helmut Brandšteter (Brandstätter) iz liberalne grupe Obnovimo Evropu rekao je da je Srbija deo Evrope i da mora da postane deo EU, ali da to neće biti moguće dok njena vlast „prebija i prisluškuje ljude i bori se protiv nevladinih organizacija“.

„Srbija mora da bude u EU, ali ne može da postane deo Unije sa režimom (Aleksandra) Vučića, sa režimom koji postupa kao Vučićev, koji prebija ljude, koji prisluškuje ljude i koji se bori protiv nevladinih organizacija. Tako kod nas ne može, kod nas postoji vladavina prava“, kazao je Brandšteter.

Brandšteter, evroposlanik iz Austrije, naveo je da za demokratsku Srbiju moraju da se izbore njeni građani i da će „takva Srbija biti dobrodošla u EU“ i dodao da sutra očekuje „snažnu poruku“ Vučiću od predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, koja će održati govor o stanju Unije.

Prebilič je rekao da evroposlanici od predstavnika srpske opozicije žele „direktno da čuju kako izgleda situacija na terenu za demokratsku opoziciju, za nezavisne medije i za građane“.

„Želimo da čujemo i o onome što mi kao demokrate u Evropi možemo da uradimo da vas podržimo jer podrška mora biti konkretna, a ne simbolična. Današnja diskusija je prilika za vas da govorite, a mi ćemo da slušamo i da vam kažemo da stojimo uz demokratske glasove Srbije i danas i sutra i koliko god bude potrebno“, kazao je Prebilič.

Naveo je da su evroposlanici poslednjih meseci „osuđivali šokantnu eskalaciju policijskog nasilja nad mirnim građanima“ Srbije i dodao da „nasilju nema mesta u demokratskom životu“.

„Mirni protseti nisu zločin, već temelj demokratije. Želim da pozdravim hrabrost mladih u Srbiji, studenti koji su biciklima i trčeći išli proletos do Brisela nosili su poruku nade, dostojanstva i odlučnosti da žive u slobodnoj, demokratskoj i evropskoj Srbiji. Njihovi glasovi su nas nadahnuli i ovo je jedinstvena prilika da se pošalje prilika svakom građaninu Srbije – EU vas vidi, mi vas čujemo i uz vas smo“, kazao je Prebilič.

Brandšteter je rekao da ga „impresionira hrabrost“ studenata i drugih građana Srbije koji mesecima protestuju.

„Kada sam ja bio student, bio sam u studentskim savetima, mogli smo slobodno da demonstriramo i da delujemo na univerzitetu. I ne znam šta bih ja uradio da sam, kao studenti u Srbiji, bio u situaciji da mogu da dobijem batine na protestu i da mogu da imam probleme do kraja života jer neću moći da se zaposlim pošto će znati ko sam. Zato vam se divim, vi ste sjajan primer i za naše demokratije“, kazao je Brandšteter.

On je poručio srpskim medijima da „nisu političari, već novinari“, i da „treba da izveštavaju“, a ne da se bave politikom.

„Delegacija (EP) će uskoro doći u Srbiju i razgovaraće sa medijima. Pitaće medije zašto rade posao vlasti, jer je to loše za narod, ali loše je i za njih jer im niko neće verovati“, naveo je austrijski evroposlanik.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com