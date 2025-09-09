Evroposlanici o Srbiji: Vučić uspostavio autoritarnu vlast kojoj nije mesto u EU

Srbija je u poslednjih 10 meseci dostigla novi nivo represije, nasilja i polarizacije, a predsednik Aleksandar Vučić je u zemlji uspostavio autoritarnu vladavinu kojoj nije mesto u Evropskoj uniji (EU), ocenili su poslanici Evropskog parlamenta (EP) tokom rasprave o situaciji u Srbiji.

Na plenarnoj sednici, izvestilac EP za Srbiju Tonino Picula rekao je da su eskalacija nasilja i provokacija, kao i uspostavljanje kontrole nad medijima, ponovo pokrenuli ozbiljnu debatu o Srbiji.

„Vučić koristi ove (represivne) metode, a susedne države osećaju efekte politike Beograda. Srbija i dalje nije uvela sankcije Rusiji i Brisel ne može da nudi Vučiću šargarepe, da bi on na svoj narod slao pendreke“, kazao je Picula, predstavnik grupe Socijalisti i demokrate u EP.

Tokom rasprave na temu „Talas nasilja i kontinuirana upotreba sile nad demonstrantima u Srbiji“, Picula, član Socijaldemokratske partije Hrvatske, rekao je da EP podržava proširenje Unije, ali da će „konstantno pružati kritiku, kao i podršku“.

Hrvatski evroposlanik Davor Ivo Štir, iz Evropske narodne partije (EPP), rekao je da je Srbija u poslednjih 10 meseci dostigla visok nivo polarizacije, nasilja i represije.

„EPP će doneti adekvatne odluke kada je reč o članstvu Srpske napredne stranke (SNS)“, kazao je Štir, član Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).

Ranije danas, predsednik EPP Manfred Veber rekao je da će budućnost SNS u toj najvećoj grupi u EP, u kojoj ima status pridruženog člana, biti predmet rasprave narednih dana.

Štir je rekao i da su problemi u Srbiji „duboki i strukturalne prirode“ i da EU može da pomogne njenim građanima, ali da na kraju sve zavisi od Srbije.

Pomenuo je i navode Radija slobodna Evropa (RSE) da je u Srbiji „nacionalizam jači od borbe protiv korupcije“, kao i izjavu opoziciono orijentisanog profesora Filološkog fakulteta u Beogradu Mila Lompara, u kojoj, je, kako je kazao, „ponovio principe Vučićeve ideologije“.

Austrijski evroposlanik iz EPP Rajnhold Lopatka izjavio je da su skorašnja dešavanja u Srbiji važna i da vlasti „moraju da osiguraju poštovanje osnovnih ljudskih prava“.

„Srbija je ključni partner EU na Zapadnom Balkanu i mi vidimo njenu budućnost u Uniji, ali put ka članstvu mora da se bazira na demokratiji, a Srbija na njemu trenutno nije“, rekao je Lopatka.

Tokom rasprave je govorilo i troje evroposlanika koji su ranije danas učestvovali u panel diskusiji sa predstavnicima pet opozicionih srpskih partija – Katlin van Brent (Socijalisti i demokrate), Vladimir Prebilič (Zeleni) i Helmut Brandšteter (Obnovimo Evropu).

Van Brent, evroposlanica iz Belgije, upozorila je da Evropska unija treba da insistira na obnovi demokratije u Srbiji.

„Srbija je država kandidat za članstvo u EU. Vreme je da se preduzmu konkretne mere, a da se pregovori koriste kako bi se videla promena na terenu. Veoma je važno da se jasno založimo za demokratiju“, rekla je Van Brent.

Ona je navela da su na jednoj strani Vučićevi odnosi sa predsednicima Kine i Rusije, Si Đinpingom i Vladimirom Putinom, a na drugoj „mirni protesti koje vlast kontroliše silom“.

Prebilič je rekao da Srbija „zove upomoć“ i ukazao da EPP mora da prestane da podržava Vučića.

„Umesto napretka, građani Srbije se suočavaju sa represijom. Studenti i demokratska opozicija traže istinu i odgovornost. Evropa vas čuje“, kazao je Prebilič, evroposlanik iz Slovenije.

Dodao je da zastrašivanje ne sme da se koristi kao sredstvo moći i da je Evropi potrebna demokratska Srbija.

Austrijski evroposlanik Brandšteter je ukazao da su ljudska prava važna za EU.

„Srpski narod je dobrodošao u Uniju, ali ne i Vučić i njegov autoritarni režim. Novi Sad nije bio tragedija, već korupcija Vučićevog režima i posledica saradnje sa Kinom. Mi se borimo protiv nje ovde, pa se onda borite i vi u Srbiji, ukoliko želite da se pridružite EU“, rekao je Brandšteter.

(Beta)

