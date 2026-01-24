Evroposlanik Prebilič se sastao u Novom Sadu sa aktivistima optuženim za rušenje ustavnog poretka

Poslanik Evropskog parlamenta iz grupe Zelenih, Vladimir Prebilič danas je u Novom Sadu odao poštu poginulima prilikom pada nadstrešnice i razgovarao sa šestoro aktivista koji su optuženi za rušenje ustavnog poretka.

Prebilič se zajedno sa poslanicima Skupštine Srbije iz Zeleno-levog fronta Radomirom Lazovićem i Dobricom Veselinovićom, sastao sa Marijom Vasić, Ladom Jovovićem, Lazarom Dinićem, Davorom Stefanovićem, Mladenom Cvijetićem i Srđanom Đurićem.

Oni su ispred novosadske Železničke stanice odali poštu za 16 osoba koje su poginule 1. novembra 2024.

Prebilič je ocenio da je apsurdan situacija da ljudi koji traže pravdu budu u pritvoru, dok se osobe odgovorne za tragediju „slobodno šetaju“.

Aktivisti su upoznali Prebiliča sa postupkom koji se vodi protiv njih.

„Mi ne tražimo političku podršku, tražimo vladavinu prava. Ovi naši primeri su kršenje ljudskih prava. Mi ćemo biti pokusni kunići, na kojima će se videti kako će se ovaj proces završiti. Još uvek nije bilo ovakvih postupaka u zemlji“, rekla je Marija Vasić.

Prebilič se nakon razgovora sa aktivistima uputio ka Filozofskom fakultetu u Novom Sadu gde će se sastati sa predstavnicima studenata.

Delegacija Evropskog parlamenta od 22. januara boravi u zvaničnoj trodnevnoj poseti Srbiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com