Evroposlanik Prebilič tražio u Novom Sadu da vlast prekine napade na akademsku zajednicu

Evrposlanik iz Slovenije Vladimir Prebilič kazao je danas posle razgovora s predstavnicima akademske zajednice u Novom Sadu da vlast treba da „prekine napade“ na fakultetske profesore.

On je posle sastanka na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) Univerziteta u Novom Sadu rekao novinarima da su on i njegove kolege i pre dolaska u Srbiju znale šta se dešavalo u sredu na Filozofskom fakultetu, ali da nisu bili svesni dimenzija pritiska koji trpe članovi akademske zajednice u celoj Srbiji.

„Govorimo o studentima, o profesorima, o proceduri. Mi smo juče od rektora Beogradskog Univerziteta (Vladana Đokića) dobili dobar sažetak: finansijski pritisci, politički priticsi, socijalni pritisci, puno toga što nismo znali. To će sigurno biti deo našeg izveštaja koji će doći do Evropskog parlamenta“, najavio je on.

Vladimir Prebilič je poručio da akademska zajednica ne bi trebalo da se deli, jer ne postoje dve strane, već samo jedna – strana na kojoj su demokratija i ljudska prava.

Ocenio je da su događaji na Filozofskom fakultetu „neviđen slučaj brutalnog obračunavanja sa neistomišljenicima“.

„Akademska zajednica je uvek u istoriji bila, i biće i ubuduće najbitnija zajednica koja gura dalje razvoj društva i naroda. Prestanite sa tim stvarima, slušajte njihove argumente i usvojite ih što pre, jer će to biti dobro i za zemlju i za ljude u zemlji“, kazao je Prebilič.

Sastanak s predstavnicima Univerziteta u Novom Sadu održan je na Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) pošto je zgrada Filozofskog fakulteta bila zaključana, a na parkingu u Kampusu bile su četiri policijske „marice“.

Dekan PMF Srđan Rončević je posle sastanka rekao da je važno da postoji sloboda govora i da se „ne vraćamo na periode jednoumlja“.

„Ovde ima osvete akademskoj zajednici, ljudima koji drugačije misle i gde se pokazuje da argumenti nisu bitni, i odluke se donose izvan akademske zajednice, a njeni članovi ih samo sprovode u delo“, rekao je Rončević.

Profesorka Jelena Kleut koja je od srede ostala bez zaposlenja na Filozofskom fakultetu, zahvalila je Pribiliču zbog posete i istakla da su ga obavestili o problemu policijske represije i u Kampusu i na Filozofskom fakultetu.

„Naš je apel da se prati situacija i na Univerzitetu u Novom Sadu i celokupnom visokom školstvu u Srbiji, ne želimo da politički pritisak dolazi ni sa jedne strane, pa ni iz međunarodne zajednice , ali dešavanja koja vidimo ovde jesu politizacija univerziteta, zloupotreba javnih resursa i mislim da bi to trebalo da budu i teme koje interesuju Evropsku uniju“, kazala je Kleut.

Ona je rekla da su evroposlanikka Pribiliča obavestili i o stanju na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru..

KLeut je rekla da očekuje da će slučaj njenog neizbora u zvanje profesorke zbog čega je ostala bez posla, „biti model koji će se i dalje primenjivati na univerzitetima u Srbiji“.

Pozdravila je Prebiličev predlog za formiranje tela za monitoring situacije u akademskoj zajednici, uz podsećanje da je akademska zajednica među prvima pravila spone sa kolegama u EU.

Prebilič je posetu Novom Sadu počeo odajući poštu poginulima od pada nadstrešnice ulaza Železničke stanice 1. novembra 2024. i razgovarao sa šestoro aktivista optuženih za pokušaj rušenja ustavnog poretka.

Prebilič se, zajedno s poslanicima Skupštine Srbije iz Zeleno-levog fronta Radomirom Lazovićem i Dobricom Veselinovićom, sastao s Marijom Vasić, Ladom Jovovićem, Lazarom Dinićem, Davorom Stefanovićem, Mladenom Cvijetićem i Srđanom Đurićem.

Oni su ispred novosadske Železničke stanice odali poštu za 16 osoba koje su poginule 1. novembra 2024.

Aktivisti su obavestili Prebiliča o postupku koji se vodi protiv njih.

„Mi ne tražimo političku podršku, tražimo vladavinu prava. Ovi naši primeri su kršenje ljudskih prava. Mi ćemo biti pokusni kunići na kojima će se videti kako će se ovaj proces završiti. Još nije bilo ovakvih postupaka u našoj zemlji“, rekla je Marija Vasić.

Tom prilikom predali su mu dokument u kojem traže konstantan kontakt evroposlanika s njima i njihovom braniocima.

Prebilič je novinarima ispred Železničke stanice kazao da je tokom posete Srbiji stekao utisak da nema dijaloga vlasti i opozicije.

„Mi smo ovde zbog građana Srbije i zbog toga da se Srbija približi Evropskoj uniji jer svi koji su se priključili su napredovali brže ekonomskim, ali i u demokratskim vrednostima“, istakao je Prebilič.

Govoreći o predstojećim izborima u Srbiji i mogućnosti da Evropski parlament pošalje posmatračku misiju na izbore, Prebilič je rekao da se o tome već razgovaralo u EP.

„Mislim da bi bilo dobro da snage udruže OEBS, Evropski parlament i Savet Evrope jer te institucije imaju mnogo znanja o izbornom postupku“, naveo je on.

Prebilič je rekao da kad god da budu, izbori moraju da budu fer i da potom daju legitimnost opciji koja bude izabrana, „a Evropski parlament bi trebalo da bude konstruktivni element u tom postupku“.

Delegacija EP je u Srbiji od četvrtka, a juče su se u Domu Narodne skupštine u Beogradu sastali s predstavnicima i vlasti i opozicije.

(Beta)

