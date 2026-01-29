Evroposlanik: Rekli smo studentima u Srbiji da je za pobedu potrebna sinergija svih aktera

Evroposlanik iz Slovenije Vladimir Prebilič izjavio je da su članovi delegacije Evropskog parlamenta koji su prošle nedelje bili u Srbiji rekli predstavnicima studenata da je za pobedu na izborima potrebna sinergija svih opozicionih aktera, koji treba da postignu konsenzus o tome kuda zemlja treba da ide.

U intervjuu za list Danas, čiji je deo večeras objavljen, Prebilič je kazao da su to poručili studentima na sastanku u Beogradu 23. januara „jer Srbija nema luksuz da olako odbacuje pruženu ruku političkih boraca protiv režima (Aleksandra Vučića) samo zato što pripadaju političkim strankama“.

„Krvava košulja (zamenika predsednika Stranke slobode i pravde) Borka Stefanovića, hapšenja članova Pokreta slobodnih građana i fizički napadi na članove Zeleno-levog fronta moraju da budu ulaznica na taj sastanak jer studentska pozicija da se oni sklone, posle više od decenije beskompromisne borbe, pod izgovorom ‘da ste nešto mogli, do sada biste uradili’, već sada može da se primeni i na njih (na studente). Vaša borba traje skoro godinu i po dana, i može da prođe i godinu dana još, i gde smo stigli“, kazao je Prebilič.

Dodao je da je zato „važno da sve prodemokratske snage u Srbiji – studenti i akademska zajednica, proevropske političke stranke i civilno društvo, sednu zajedno kako bi napravili društveni konsenzus o tome gde Srbija treba da ide – i pre i posle izbora, kada god oni bili“.

Prebilič, evroposlanik iz grupe Zeleni/Evropski slobodni savez, kazao je da su članovi delegacije Evropskog parlamenta imali poseban sastanak sa studentima „jer su oni nezaobilazni faktor na srpskoj političkoj sceni u ovom trenutku“.

„Imali smo predstavnike dva univerziteta, i to one koje su delegirali plenumi, tako da pretpostavljam da to ukazuje da njihova interna dinamika još traje“, kazao je Prebilič na pitanje da li je dovoljno da razgovara sa par studenata da bi stekao utisak o celom studentskom pokretu, imajući u vidu njegovu heterogenost.

Devet članova delegacije Evropskog parlamenta, uključujući Prebiliča, odvojeno su 23. januara razgovarali sa predstavnicima vlasti, opozicije, civilnog sektora, medija, akademske zajednice i studenata, kako bi bliže procenili političku i društvenu situaciju u Srbiji.

Prebilič je jedini član te delegacije koji je dan kasnije otišao u Novi Sad, gde je odao poštu poginulima u padu nadstrešnice na železničkoj stanici i odvojeno razgovarao sa šestoro aktivista koji se terete za pokušaj rušenja ustavnog poretka i sa profesorkom Jelenom Kleut koja je nedavno dobila otkaz na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

(Beta)

