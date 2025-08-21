Evroposlanik: Vučić mora da zna da Evropa pažljivo posmatra situaciju u Srbiji

Evroposlanik Helmut Brandšteter izjavio je da srpski novinari svedoče da pritisak režima predsednika Srbije Aleksandra Vučića postaje sve brutalniji te poručio da Vučić mora znati da Evropa pažljivo posmatra.

„Igor Božić (programski direktor N1) i drugi srpski novinari izveštavaju da pritisak režima Aleksandra Vučića na medije postaje sve brutalniji. Vučić mora da zna da Evropa pažljivo posmatra“, napisao je on.

On je na Iksu napisao da su vladavina prava i slobodni mediji preduslov za dalje razgovore EU sa srpskom vladom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com