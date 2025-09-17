Evropska federacija novinara: Procesuirati odgovorne za pretnje novinaru Dinku Gruhonjiću

Evropska federacija novinara (European Journalists Federation – EFJ) osudila je danas nove pretnje smrću koje su dobili novinar i univerzitetski profesor iz Novog Sada Dinko Gruhonjić i njegova porodica i zatražila da odgovorni za to budu procesuirani.

„Novinar Dinko Gruhonjić dobio je nove pretnje smrću, što ukazuje na obrazac napada na nezavisne novinare, koji su podstaknuti kampanjama blaćenja od strane javnih zvaničnika i provladinih tabloida. Pozivamo na procesuiranje odgovornih za pretnje protiv Gruhonjića, koje traju od marta 2024. godine“, naveo je EFJ u saopštenju.

Komitet za zaštitu novinara (CPJ) iz Njujorka saopštio je juče da je uznemiren zbog novog talasa pretnji smrću i poruka mržnje usmerenih protiv novinara, univerzitetskog profesora i borca za slobodu Dinka Gruhonjića.

„Srbija mora hitno da reaguje – da procesuira počinioce i obezbedi njegovu i bezbednost njegove porodice“, naveo je CPJ u saopštenju za javnost.

Profesoru Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinku Gruhonjiću upućena je nedavno pretnja u vidu pisma koje je stiglo na adresu Filozofskog fakulteta na kojem je zaposlen, a koje je potpisano sa „Pozdrav od Ratka Mladića“.

„A sada začepi ta ustaška usta da ne bude kasno!“, navodi se, između ostalog, u pismu.

Gruhonjić je nedavno prijavio i pretnje koje je dobio putem SMS poruke u kojoj je pisalo „Smrt porodici Gruhonjić!“

Mehanizam Mapiranje slobode medija (Mapping Media Freedom), koji vodi Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF) i koji je deo Brzog odgovora na ugrožavanje slobode medija (Media Freedom Rapid Response – MFRR), evropskog mehanizma koji prati, nadgleda i reaguje na kršenja slobode štampe i medija u državama članicama EU i zemljama kandidatima, takođe je osudio pretnje upućene Gruhonjiću i njegovoj porodici.

Podsetili su da je Gruhonjić stalna meta napada provladinih tabloida i kampanja blaćenja koje podstiču javni funkcioneri, s ciljem da ga predstave kao političkog protivnika, što je rezultiralo ozbiljnim pretnjama, uključujući i one smrću.

Preteći grafiti na ulazu u zgradu u kojoj Gruhonjić u Novom Sadu živi sa porodicom podstakli su konzorcijum MFRR da mu prošle godine obezbedi mere zaštite.

„Usred aktuelnih antikorupcijskih protesta zbog smrtonosnog urušavanja krova železničke stanice u Novom Sadu, novinar je neprestano na meti i čak optuživan da vodi ‘obojenu revoluciju’ zbog podrške svojim studentima novinarstva i zbog posvećenosti nezavisnom pisanju“, piše u saopštenju.

I Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) zatražila je istragu o novoj pretnji smrću upućenoj Gruhonjiću i njegovoj porodici.

Gruhonjić je oba slučaja pretnji smrću prijavio nadležnim organima u Srbiji.

(Beta)

