Evropska komesarka Kos na Bledskom forumu će razgovarati o obnovljenom zamahu za proširenjem

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos učestvovaće na 20. Bledskom strateškom forumu u Sloveniji i razgovarati o obnovljenom zamahu za proširenje, geopolitičkim i bezbednosnim izazovima, integraciji Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište, saopštio je Generalni direktorat za proširenje i istočno susedstvo.

Kos će na Panelu lidera, zajedno sa premijerima Slovenije, Hrvatske, Albanije i Crne Gore, razgovarati o obnovljenom zamahu za proširenje i razmeniti mišljenja o geopolitičkim pomeranjima i rastućim bezbednosnim izazovima, navodi se u saopštenju.

Kos će održati sastanke sa vodećim slovenačkim firmama i Slovenačkom privrednom komorom da razgovara o poslovnim mogućnostima u svetlu ukrajinske rekonstrukcije i postepene integracije Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište.

Komesarka Kos je jutros na mreži Iks napisala da joj je posebna čast da prisustvuje 20. izdanju Bledskog strateškog foruma, ove godine prvi put kao komesarka za proširenje, te da je posebno zahvalna što „Forum uvek naglasi značaj proširenja EU“.

Kako se navodi u saopštenju, na margini konferencije Kos će prisustvovati radnom branču koji organizuje premijer Slovenije Robert Golob zajedno sa visokom predstasvnicom EU Kajom Kalas kao i komesarima Ađom Labib (Hadja Lahbib) i Jozefom Sikelom.

Ona će se takođe sastati sa predsednikom Češke Petrom Pavelom.

Kos će se sastati sa mladim liderima Bosne i Hercegovine da čuje njihovo mišljenje o budućnosti te zemlje na evropskom putu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com