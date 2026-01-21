Evropska komisija: O Mrdićevim zakonima nismo konsultovani, proces usvajanja ubrzan, netransparentan

Evropska unija traži da Srbija pre usvajanja izmena ključnih pravosudnih zakona, koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, „sprovede transparentan i inkluzivan konsultativni proces sa relevantnim akterima, Evropskom komisijom i Venecijanskom komisijom“, piše danas portal Savremena politika, pozivajući se na izjavu portparola Evropske komisije.

Portal je na pitanje o stavu Evropske komisije o procesu donošenja pet zakona, koji se upravo razmatraju u Skupštini Srbije, dobio odgovor da je EU upoznata sa predloženim izmenama, da o njima nije bilo nikakvih konsultacija sa Komisijom i da je proces – ubrzan i netransparentan.

„Očekujemo da Srbija, pre usvajanja predloženih izmena, sprovede transparentan i inkluzivan konsultativni proces sa relevantnim akterima, Evropskom komisijom i Venecijanskom komisijom“, piše u odgovoru portparola Evropske komisije.

Takođe se kaže da se „u oblasti vladavine prava i temeljnih prava, u okviru svojih obaveza u procesu pristupanja EU, od Srbije očekuje da se uskladi sa evropskim standardima i da ojača nezavisnost pravosuđa i autonomiju tužilaštva“.

Javno tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal je početkom sedmice saopštilo da bi usvajanje dodatnog amandmana na predložene izmene špravosudnih zakona dovelo do paralisanja rada njegovog Odeljenja za organizovani kriminal i do potpune blokade postupanja u najsloženijim i najosetljivijim krivičnim postupcima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je juče izjavio da se „nije bavio“ izmenama i dopunama pet pravosudnih zakona koje je predložio Mrdić, ali da je „srećan jer ih je predložio neko ko za to nije morao da dobije naređenje nekoga sa Zapada“.

„U zapadnim ambasadama su prilično nervozni jer su tu vrstu uticaja i pritiska na pravosuđe gradili 30 godina, a ovo je prvi set zakona posle 30 godina koji nisu direktno oni predložili“, rekao je Vučić novinarima iz Srbije koji ga prate u Davosu, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu.

Ocenio je da je predlagač zakona Mrdić „suvereno doneo odluku šta bi bilo dobro u pravosuđu ili tužilačkom sistemu“.

Vučić je tako odgovorio na izjavu predsednika stranke Srbija centar (SRCE) Zdravka Ponoša da je vlast izmenama pravosudnih zakona krenula „u osvetnički obračun sa neposlušnim tužilaštvima kada je shvatila da nisu uspeli da zakopaju istinu o upotrebi ‘zvučnog topa’ „.

Vučić je rekao da Ponoš „samo prenosi šta mu je rečeno u zapadnim ambasadama“ i ponovio tvrdnju da u Srbiji nikada nije bilo upotrebe „zvučnog topa“.

Evropska unija je pre četiri dana ponovo pozvala Srbiju da istraži navode o korišćenju „zvučnog topa“ protiv demonstranata 15. marta prošle godine u Beogradu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com