Evropska komisija: Rusiju se meša u izbore u Moldaviji

Moldavija se suočava sa kampanjom dezinformacija bez presedana koju predvodi Rusija uoči parlamentarnih izbora u nedelju, 28. septembra, saopštila je danas Evropska komisija.

„To nije prvi put da je Rusija pribegla klasičnoj taktici manipulacije i dezinformacija, ali danas ide mnogo dalje“, upozorila je portparolka Evropske Komisije Anita Hiper (Anitta Hipper).

Ona je rekla da se Moskva „duboko meša u izborni proces“.

Izbori u nedelju se smatraju ključnim za budućnost te bivše sovjetske republike sa 2,5 miliona stanovnika, koja je stekla nezavisnost 1991. godine. Pred njom su produbljivanja veza sa EU, za koju je kandidat, ili povratak pod uticaj Rusije.

Za sada većina anketa pokazuje da vodi proevropska stranka predsednice Maje Sandu koja je na vlasti od 2021. godine.

Sandu je osudila „mešanje bez presedana“ Kremlja u izbore, uz ulaganje „stotine miliona evra“ u kupovinu glasova i dezinformisanje birača.

(Beta)

