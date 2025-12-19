Evropska komisija: Svaka eventualna promena treba da osnaži Tužilaštvo za organizovani kriminal

Evropska komisija saopštila je da će proceniti svaku moguću organizacionu promenu u Javnom tužilaštvu Srbije za organizovani kriminal (JTOK) u svetlu preporuke da se osnaži mandat JTOK-a, kao i u svetlu relevantnih privremenih merila iz domena vladavine prava.

„Iako zakon o Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal nije u proceduri u Narodnoj skupštini, uzimamo u obzir nedavne izjave vlasti i podsećamo da će Komisija proceniti bilo kakvu moguću organizacionu promenu u tužilaštvu u svetlu preporuke da se osnaži mandat JTOK-a, kao i u svetlu relevantnih privremenih merila iz domena vladavine prava“ rečeno je iz Evropske komisije portalu Savremena politika u pisanim odgovorima na pitanja u vezi sa aktuelnim napadima zvaničnika Srbije na TOK.

Iz EK podsećaju da je preporuka Srbiji da se ojača mandat JTOK-a, kao i da se „unapredi borba protiv organizovanog kriminala i korupcije“ sadržana u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, koji je usvojen u novembru.

„Komisija pažljivo prati razvoj situacije u pravosuđu u Srbiji, naročito u okviru Poglavlja 23: Pravosuđe i osnovna prava. Naša pozicija i procena situacije u vezi sa domenom pravosuđa u Srbiji jasno su predstavljeni u našem najnovijem Izveštaju o proširenju. Njime se naglašava značaj obezbeđivanja pravosudne nezavisnosti i autonomije tužilaca i ukazuje da politički pritisak na pravosuđe, kao i na tužilaštvo, ostaje visok, sa neprimerenim javnim komentarima na istrage i sudske procese koji su u toku, od strane vlade i javnih zvaničnika najvišeg nivoa“, napominju u EK.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal mesecima unazad nalazi se na meti žestokih kritika zvaničika, uključujući predsednika Srbije Aleksandra Vučića, podseća portal i dodaje da su napadi naročito intenzivirani nakon formiranja „slučaja Generalštab“, u okviru kojeg je JTOK podigao optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još tri osobe koje se sumnjiče za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službenog dokumenta.

Vučić je 16. decembra za RTS izjavio da će se zakoni koji uređuju tužilaštva biti promenjeni vrlo brzo, da ga „ne interesuje šta ko ima da kaže protiv toga“, ocenivši da u slučaju JTOK ne postoje kontrolni mehanizmi putem kojih bi tamo zaposleni mogli da odgovaraju ako zloupotrebe službeni položaj.

On je direktno optužio vođstvo JTOK-a za zloupotrebu službenog položaja, navodeći da bi se bilo koje drugo tužilaštvo, u slučaju da zaprimi prijavu protiv tog dela pravosuđa, oglasilo nenadležnim.

Govoreći o promenama, samo je dodao da će to značiti uvođenje „nekog sistema kočnica i ravnoteža“, kako bi ljudi zaposleni u JTOK-u postali „bar dodirljivi, da mogu da odgovaraju za zlodela“.

„Ima li tu bića krivičnih dela je drugo pitanje, videćemo“, rekao je predsednik, dodajući da su u slučaju „Generalštab“ JTOK i „odmetnuti deo policije“ počeli da gone „nevine ljude, u slučaju koji ne postoji“.

