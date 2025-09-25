Evropska narodna partija pokrenula internu istragu u vezi sa ulogom SNS

Evropska narodna partija (EPP) je danas saopštila da je započela internu istragu delovanja Srpske napredne stranke (SNS), koja u toj konzervativnoj panevropskoj partiji ima status pridruženog člana.

Nakon što su predstavnici socijaldemokrata, zelenih i liberala u Evropskom parlamentu nedavno pozvali EPP da isključi naprednjake iz članstva zbog nedemokratskih tendencija, Predsedništvo EPP je danas poverilo generalnoj sekretarki Dolors Montserat (Montserrat) i potpredsedniku Kostisu Hacidakisu (Hatzidakis) da predvode „interni proces provere u vezi sa ulogom“ SNS u toj partiji.

Montserat i Hacidakis će biti u bliskom kontaktu sa svim zainteresovanim stranama, uključujući rukovodstvo SNS, navodi se na sajtu EPP, najveće grupacije u Evropskom parlamentu.

„Ovo nije zvanični statutarni postupak suspenzije ni isključenja iz EPP, već temeljna i brza interna istraga sa otvorenim ishodom“, dodaje se.

Da će status SNS u EPP biti predmet rasprave unutar konzervativne političke porodice najavio je njen predsednik Manfred Veber 9. septembra. On je tada rekao i da EPP „pažljivo prati situaciju i razvoj događaja“ u Srbiji i da „nije slepa na najnovija dešavanja“.

(Beta)

