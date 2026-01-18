Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, od 19. do 25. januara u Srbiji

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležava se i ove godine u Srbiji od sutra, 19. januara, do 25. januara.

Cilj je da se unapredi svest građana o značaju prevencije a osnovna poruka je da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti, naveli su organizatori.

Prema podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u proseku se u Srbiji svake godine registruje 1.133 novoobolele žene, a premine njih 440.

Rak grlića materice se češće javlja nakon 35. godine života a najveći broj obolelih registruje se kod žena uzrasta od 55 do 59 godina, naveo je Batut na svom sajtu.

Rizik od smrtnog ishoda raste posle 50. godine, a najveći je kod žena starijih od 70 godina.

Ohrabruje podatak da je u poslednjoj deceniji zabeležen pad mortaliteta veći od 12 odsto, kao rezultat preventivnih mera, unapređene dijagnostike i pravovremenog lečenja, dodaje se.

U Srbiji se od juna 2022. sprovodi besplatna preporučena vakcinacija devetovalentnom HPV vakcinom za decu i mlade uzrasta od 9 do 19 godina, a od aprila 2024. i za studente, od 19 do 26 godina u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Zaključno sa 31.decembrom 2025. protiv HPV-a je u potpunosti vakcinisano 26.854 dece od 9 do 14 godina, 18.760 adolescenata uzrasta od 15 do 19 godina i 4.666 studenata, od 19 do 26 godina.

Organizovani skrining raka grlića materice u Srbiji se sprovodi od 2012. i podrazumeva redovne ginekološke preglede sa PAPA testom za žene uzrasta od 25 do 64 godine.

U 2024. rezultati iz 52 doma zdravlja pokazuju da je pregledano 62.455 žena, od kojih je 3.389 sa pozitivnim nalazom upućeno na dalju dijagnostiku, navodi se.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com