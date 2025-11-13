Evropske demokrate Bratini: Ne možete da tvrdite da ste kandidat za EU dok napadate slobodu medija

Evropska demokratska partija je danas osudila izjave ministra informisanja i telekomunikacija Srbije Borisa Bratine o pojedinim medijima, upozorivši da je status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU) nespojiv sa napadima na slobodu medija.

Povodom optužbi koje je Bratina prethodnih dana izneo na račun novinara televizija N1 i Nova i Radija Slobodna Evropa, Evropske demokrate su na Iksu navele da Srbija bez slobode medija ne može da računa na ulazak u EU.

„Ministar informisanja Srbije Boris Bratina kaže da N1, Nova i Radio Slobodna Evropa ‘ne bi trebalo da postoje u etru’. Zaista? Da li je iko u Vučićevoj vladi pročitao izveštaj Evropske komisije o Srbiji? Ne možete da tvrdite da ste kandidat za EU dok direktno napadate slobodu medija“, navele su Evropske demokrate.

Ta partija, čiji je generalni sekretar Sandro Goci nedavno boravio u Beogradu, upozorava da se u Srbiji ne sprovode reforme, već represija.

„Kao evropske demokrate, kažemo jasno i glasno: bez slobode medija, nema evropske budućnosti. Ovo nisu reforme, ovo je represija. Ako nema slobode medija, nema pristupanja Uniji. Dignite glas, pre nego što tišina postane politika“, dodala je stranka, čiji poslanici u Evropskom parlamentu pripadaju liberalnoj grupi Obnovimo Evropu.

Uz tu objavu, Evropska demokratska partija je okačila sliku Bratine sa natpisom „Ministar cenzure?“

Bratina je u ponedeljak na televiziji Informer izjavio da su novinari N1 i Nove „krivi za mnogo toga“, a da je Radio Slobodna Evropa „opasan zbog antisrpskog programa“. On je rekao i da „televizije N1 i Nova S nisu opasne koliko Radio Slobodna Evropa, koja struktuira bit svih antisrpskih programa“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com