Evropske demokrate o izborima u Srbiji: Kad nasilje štiti vlast to više nije demokratija

Evropske demokrate su, ukazavši da "tako izgleda demokratija Aleksandra Vučića", prenele da su, po izveštajima iz Srbije, akreditovani izborni posmatrači i aktivisti danas tučeni i zastrašivani ispred izbornih mesta u Bajinoj Bašti, jednom od deset mesta gde su redovni lokalni izbori.

Evropske demokrate su na mreži Iks prenele da su očevici opisali grupe pojedinaca povezanih s vladajućom Srpskom naprednom strankom predsednika Srbije koji „operišu oko glasačkih mesta, stvaraju strah i guše nadzor“.

„Tako izgleda demokratija Aleksandra Vučića – nasilnici na izbornom mestu. To nije incident, to je sistem. Kada nasilje štiti vlast, izbori više nisu slobodni“, napisala je Evropska demokratska partija.

Upitala je Evropsku narodnjačku partiju (EPP) desnog centra, čija je SNS pridružena članica: „Kako to možete da opravdate?“.

„Zar je zaista to standard koji prihvatate u svojoj političkoj porodici?“ – pitale su Evropske demokrate.

(Beta)

