Evropske demokrate o Srbiji: Posle 11 meseci, i dalje nema pravde

Evropska demokratska partija je danas saopštila da ni posle 11 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu nema pravde za poginule i da Srbija predsednika Aleksandra Vučića ne može da nastavi sa principom nekažnjivosti, već da mora da prevlada vladavina prava.

„Prošlo je 11 meseci. Izgubljeno je 16 života. I dalje nema pravde. Srbija se danas seća žrtava u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu: 16 minuta ćutanja za 16 života. Međutim, ćutanje definiše i odgovor vlade“, navele su Evropske demokrate na Iksu.

Vučićeva Srbija „ne može da nastavi sa nekažnjivošću, gde politika savija zakon, a policija i pravosuđe služe vlasti umesto građanima“, dodala je ta stranka, čiji poslanici u Evropskom parlamentu pripadaju liberalnoj grupi Obnovimo Evropu.

„Evropa nije izgrađena na ćutanju i nehatu – ona je izgrađena na pravdi, transparentnosti i odgovornosti. Kao evropske demokrate, stojimo uz narod Srbije koji zahteva istinu, odgovornost i dostojanstvo za žrtve. Vladavina prava mora da prevlada – u Srbiji, u Evropi, svuda“, dodala je stranka čiji je generalni sekretar Sandro Goci nedavno boravio u Beogradu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com