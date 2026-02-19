Evropske demokrate pozdravljaju ujedinjavanje proevropske opozicije oko vladavine prava

Evropska demokratska partija (EDP) pozdravila je inicijativu kojom je pet proevropskih stranaka u Srbiji podržalo zajedničku Izjavu o vladavini prava, demokratskim institucijama i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, izrazivši nadu da će se toj zajedničkoj platformi, u narednim nedeljama, priključiti i druge stranke i pokreti.

„Širok, ujedinjen i odgovoran proevropski front jedini je realan put ka demokratskoj obnovi i porazu autoritarnog skretanja putem glasačke kutije. Rasipanje demokratske energije samo bi ojačalo status kvo. Jedinstvo, kredibilitet i poštovanje evropskih standarda predstavljaju put napred“, oceniola je EDP u danas dostavljenom saopštenju.

Uoči izjašnjavanja Venecijanske komisije Saveta Evrope o nedavno usvojenim pravosudnim zakonima (Mrdićevi zakoni), pet proevropskih opozicionih stranaka – Narodni pokret Srbije (NSP), Pokret slobodnih građana (PSG), Srbija centar – SRCE, Stranka slobode i pravde (SSP) i Zeleno-Levi front (ZLF) je juče upozorilo „da endemska korupcija ozbiljno ugrožava funkcionisanje države i ima direktne, tragične posledice po živote ljudi“.

„Ta izjava daje jasan i ambiciozan plan za obnovu nezavisnosti pravosuđa, jačanje demokratskih institucija, depolitizaciju policije i bezbednosnih službi, kao i intenziviranje borbe protiv visoke korupcije, u potpunosti u skladu sa standardima Evropske unije. Takođe naglašava hitnost rešavanja duboke institucionalne krize i sistematskog urušavanja vladavine prava pod sadašnjom vlašću, ocenjuje se u saopštenju EDP.

Generalni sekretar Evropske demokratske partije i poslanik u Evropskom parlamentu Sandro Goci ocenio je da je „jedinstvo svih demokratskih i proevropskih snaga koje se protive vlasti predsednika (Srbije Aleksandra) Vučića od suštinskog značaja“ i dodao da bi „fragmentacija bila najveći poklon onima koji su godinama slabljili institucije Srbije.“

U ovom trenutku politički akteri moraju pokazati odgovornost i staviti državu ispred partijskih interesa. Samo široka i kredibilna koalicija, otvorena i za energiju i angažman studenata i civilnog društva, bilo kroz zajedničku listu ili druge oblike saradnje, može ponuditi građanima Srbije stvarnu alternativu na sledećim parlamentarnim izborima, ukazao je Goci

On je upozorio da „nedavne pravosudne reforme i koncentracija moći u rukama izvršne vlasti udaljavaju Srbiju od evropskih standarda“ i dodao da izjave predsednika Vučića da je Srbija spremna da uđe u Evropsku uniju čak i bez prava veta nisu potkrepljene činjenicama.

„Pristupanje EU nije pitanje političkih slogana. Ono zahteva čvrste garancije u pogledu vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, osnovnih prava i efikasne borbe protiv korupcije. U tim oblastima Srbija i dalje ima značajan posao pred sobom“, ukazao je Goci

Prvi odlučujući test, istakao je, biće integritet i poštenje narednog izbornog procesa, kada god oizbori budu raspisani jer su „sbodni i fer izbori temelj svake kredibilne evropske perspektive“.

(Beta)

