Evropske demokrate pozvale EU da deluje odlučno povodom izmena pravosudnih zakona u Srbiji

Evropska demokratska partija je večeras pozvala Evropsku komisiju da „deluje odlučno“ povodom izmena važnih pravosudnih zakona u Srbiji, još jednom upozorivši da pristupanje Evropskoj uniji (EU) zahteva stvarnu vladavinu prava i istinsku podelu vlasti.

Nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas proglasio izmene više pravosudnih zakona, uprkos brojnim kritikama da se time ugrožava nezavisnost sudske vlasti, Evropske demokrate su na Iksu ocenile da je reč o „opasnom potezu za pooštravanje političke kontrole nad pravosuđem“.

„Predsednik Vučić je potpisao paket zakona kojima se reorganizuju sudovi i tužilaštva. Jasno kažemo: to nije reforma, već opasan potez za pooštravanje političke kontrole nad pravosuđem. To slabi nezavisnost pravosuđa i dodatno udaljava Srbiju od standarda EU. Pozivamo Evropsku komisiju da deluje odlučno — pristupanje Uniji zahteva stvarnu vladavinu prava i istinsku podelu vlasti“, navele su Evropske demokrate.

Ta panevropska centristička partija je i juče, dan pošto su sporne izmene zakona usvojene u srpskom parlamentu, upozorila da slabljenje nezavisnosti pravosuđa dodatno potkopava demokratiju u Srbiji.

„Evropska demokratska partija mesecima upozorava na autoritarno skretanje Vučićeve politike i na rastući pritisak na demokratske institucije“, navela je ta stranka u jučerašnjoj objavi na Iksu, uz sliku Vučića s natpisom „Nema budućnosti u EU bez nezavisnog sudstva“.

Vučić je danas potpisao set izmena i dopuna više pravosudnih zakona, uprkos kritikama iz Evropske komisije da one predstavljaju „ozbiljan korak unazad“ na putu Srbije ka članstvu u EU i da su suprotne ranijim reformama Srbije i njenim obavezama da ojača nezavisnost pravosuđa i autonomiju tužilaštva.

Vučić je današnjim potpisima proglasio izmene i dopune Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, izmene Zakona o Visokom savetu tužilaštva, izmene i dopune Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, i izmene Zakona o sudijama.

(Beta)

