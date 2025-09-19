Evropske demokrate traže da Vučić smeni Vučinića zbog pretnje: Sve manje od toga je saučesništvo

Evropska demokratska partija je danas osudila pretnju smrću studentu Pavlu Cicvariću i pozvala predsednika Srbije Aleksandra Vučića da smeni funkcionera vladajuće stranke koji ju je uputio, navodeći da će sve manje od toga biti saučesništvo.

Povodom ovonedeljne izjave člana Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniše Vučinića da će Cicvarića ubiti njegove kolege i za to optužiti policiju, Evropske demokrate su navele da „vlada mora da zaštiti svoje građane, a ne da doliva ulje na vatru podela i straha“.

„Predsednik Vučić je dužan da deluje: taj zvaničnik mora da bude smenjen danas. Sve manje od toga znači saučesništvo“, navela je na Iksu ta proevropska centristička stranka.

Stranka, čiji poslanici u Evropskom parlamentu pripadaju liberalnoj grupi Obnovimo Evropu, ocenila je da je „u Srbiji pređena granica“.

„Pavlu Cicvariću, 23-godišnjem studentu, indirektno je upućena pretnja smrću na televiziji sa nacionalnom pokrivenošću: visoki zvaničnik vladajuće stranke SNS predsednika Vučića nagovestio je da bi Cicvarićeve kolege studenti mogle da ga ubiju sa ciljem da podstaknu gnev (građana). Takve reči nisu lapsus – to su nepromišljene pretnje koje mladi život dovode u opasnost“, navele su Evropske demokrate.

Ta stranka, čiji je generalni sekretar Sandro Goci (Gozi) boravio u Beogradu ove nedelje, uz objavu je podelila sliku na kojoj su Vučić i Cicvarić sa porukom: „Gospodine Vučiću, dalje ruke… Prestanite da pretite omladini Srbije“.

Vučinić je u sredu na televiziji Informer rekao da će protivnici Vučićeve vlasti, koje je nazvao blokaderima, ubiti najmlađeg među njima kako bi podstakli gnev građana.

„Blokaderi će ubiti najmlađeg među njima jer im je broj opao, neće biti ništa od vruće jeseni, sve im pada. Ubiće izvesno ime Cicvarić, ne znam da li je Pavle, ali najmlađi je. Reći će da ga je ubila policija, da bi dosta naroda izašlo (na ulice)“, kazao je Vučinić.

Posle brojnih osuda te izjave, Vučinić je na Instagramu napisao da mu nije bila namera da targetira Cicvarića i da se izvinjava njemu i njegovoj porodici „zbog uznemirenja koje su doživeli“.

(Beta)

