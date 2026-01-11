Evropske demokrate: Umesto da se približava Evropi, Vučićeva Srbija bira izolaciju

Evropska demokratska partija ocenilo je danas kao namernu provokaciju i širenje mržnje pesmu koja je pevana na prorežimskoj televiziji Informer tokom božićnog programa.

Navode da je u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i visokih partijskih zvaničnika, izvedena pesma sa tekstom „Turkinja se pred džamijom klela da je samo Srbina volela“.

„Ovo prevazilazi loš ukus i nepoštovanje manjina ili susednih zemalja. Kako globalne tenzije rastu, čini se da je rukovodstvo Srbije sve više neuravnoteženo: nacionalistička simbolika dominira javnim prostorom, izdaci za vojsku rastu, a demokratska ograničenja slabe“, napisali su u saopštenju na Iksu.

Dodaju da umesto da se približava Evropi, Vučićeva Srbija bira izolaciju, podstičući unutrašnju polarizaciju i nepoverenje u inostranstvu.

„Moguća je druga Srbija – studenti i građani u to veruju, i mi takođe“, naveli su.

(Beta)

