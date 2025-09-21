Evropske demokrate: Vučićeva Srbija je parada oružja, ne demokratije

Evropska demokratska partija piše danas o vojnoj paradi u Beogradu, ukazujući na eroziju demokratije u zemlji i pozivajući Evropu da to uvidi što pre radi sopstvene bezbednosti i očuvanja svojih vrednosti.

U današnjoj objavi preko mreže Iks, Evropske demokrate kažu da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče organizovao vojnu paradu okružen delegacijama iz Rusije, Kine i arapskog sveta, šaljući jasnu poruku, a to je „investirati u oružje, prikazivati vojnu moć i igrati geopolitiku na više frontova“.

Evropske demokrate u poruci naslovljenoj „Vučićeva Srbija – parada oružja, ne demokratije“, ukazuju na to da se u međuvremenu narušavaju vladavina prava i osnovne slobode.

„U međuvremenu se demokratija, vladavina prava i osnovne slobode erodiraju korupcijom, i represijom nad studentima koji se usuđuju da protestuju“, piše ta proevropska centristička stranka čiji poslanici u Evropskom parlamentu pripadaju liberalnoj grupi Obnovimo Evropu.

Kako se navodi, u Srbiji se proces evropskih integracija „veštački održava u životu“, dok „naginjanje ka autoritarizmu postaje realnost“.

Evropske demokrate pozivaju Evropu da što pre to uvidi.

„Što pre Evropa to primeti, to bolje za našu bezbednost i naše vrednosti“, navodi se u poruci.

(Beta)

