Evropske socijaldemokrate: Mi smo uz demonstrante koji protestuju godinu dana

Partija evropskih socijaldemokrata (PES) napisala je povodom godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu kada je poginulo 16 ljudi da je „uz demonstrante koji protestuju sada već godinu dana“.

„Srpski narod ima prava da živi u demokratskoj zemlji gde se poštuju demokratija i vladavina prava, gde zvaničnici polažu račune za svoje delovanje“, pišu danas Evropske socijaldemokrate na mreži Iks uz video sa snimcima sa mesta tragedije, i raznih demonstracija i policijskih akcija protiv demonstranata.

Podsećaju da je pre godinu dana pala nadsrešnica na upravo renoviranoj železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi, putnika koji su ulazili i izlazili iz stanice.

„Demonstranti predvođeni studentima brzo su izašli na ulice tražeći pravdu, odgovornost i kraj sistemske korupcije“, navodi se u objavi Evropskih socijaldemokrata čija je politička grupa u Evropskom parlamentu Progresivni savez socijalista i demokrata.

Oni navode da je „vlada (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića zatvorila destine studenata, suzbijala demonstrante i odbla da sluša njihove zahteve“.

Evropske demokrate uz studente koji traže odgovore za tragediju u Novom Sadu

Evropske demokrate pišu da su uz milione studenata koji će danas izaći na ulice da postave pitanja „kojih se sistem plaši“ a to je ko je dozvolio da se dogodi pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu i ko će za to odgovarati.

„Pre tačno godinu dana u 11.52 nebo se obrušilo na novosadsku železničku stanicu, šestnaest života zatrpano je ispod tona betona a iza njih zid tišine“, napisale su Evropske demokrate na mreži Iks, uz sliku sa naslovom „jedna godina, šesnaest žrtava, milioni na ulicama“.

Kako su dodali „to nije bila sudbina, to je bio nemar, korupcija, nekažnjivost“, ukazujući da za to „još nema pravde, istine, odgovornosti“.

„Danas će milioni studenata izaći na ulice. Kao i posle železničke nesreće u Tempiju u Grčkoj oni će postavljati pitanja kojih se sistem plaši – Ko je dozvolio da se ovo dogodi? Ko će odgovarati za to?. Mi smo uz njih“, pišu na mreži Iks Evropske demokrate čiji poslanici u Evropskom parlamentu pripadaju liberalnoj grupi Obnovimo Evropu.

(Beta)

