Evropske socijaldemokrate podržale studente i građane koji se bore za demokratiju u Srbiji

Evropske socijaldemorkate usvojile su na Kongresu PES rezoluciju kojom potvrđuju odlučnost da brane demokratiju, ljudska prava i vladavinu prava u Evropi i njenom okruženju kao i podršku civilnom društvu, društvenim pokretima i građanima koji se bore za istinsku i pravednu demokratiju i brane proces proširenja EU u svojim zemljama, uključujući i studente u Srbiji.

„Posebno izražavamo našu čvrstu posvećenost srpskim studentima koji od prošlog novembra osporavaju režim predsednika (Aleksandra) Vučića i nastavljaju da zahtevaju demokratiju i vladavinu prava“, navodi se u rezoluciji „Podsticanje mira, prosperiteta i inkluzije u Evropi i njenom susedstvu“ usvojenoj na Kongresa PES (Partija evropskih socijalista) u Amsterdamu.

U rezoluciji objavljenoj na sajtu Kongresa PES koji se održava od 16. do 18. oktobra, navodi se da „nazadovanje demokratije u nekoliko zemalja kandidata za članstvo u EU predstavlja ozbiljan izazov za perspektivu njihove evropske integracije“.

U Srbiji je, dodaje se, prošlogodišnja „tragedija u Novom Sadu ukazala na klimu korupcije i slabljenja demokratskih mehanizama kontrole i ravnoteže, dodatno produbljujući nedostatak transparentnosti i odgovornosti koji već podriva institucije zemlje“.

U rezoluciji se spominje i Bosna i Hercegovina (BiH) i odlučno se osuđuju separatističke aktivnosti Milorada Dodika i njegovih saveznika. Poziva se na ciljane sankcije protiv onih koji narušavaju ustavni poredak, teritorijalni integritet i suverenitet BiH i ponovo potvrđuje puna podrška pristupanju BiH Evropskoj uniji.

S druge strane, u rezoluciji se pozdravljaju „napredak i reforme u zemljama kandidatima za članstvo u EU, poput Albanije, Crne Gore i Kosova koje nastavjaju da rešavaju kritična pitanja, uključujući transparentnost i institucionalne reforme“.

(Beta)

