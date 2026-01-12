Evropski komesar za odbranu: Američko zauzimanje Grenlanda značilo bi kraj NATO-a

Evropska unija može da pomogne u osiguranju bezbednosti za Grenland ako to zatraži Danska, izjavio je evropski komesar za odbranu i svemir Andrius Kubilius, upozorivši da bi američko vojno zauzimanje tog najvećeg svetskog ostrva značilo kraj NATO-a.

Posle izjave američkog predsednika Donalda Trampa da SAD moraju da poseduju Grenland, kako bi sprečile da Rusija ili Kina okupira tu strateški važnu i mineralima bogatu autonomnu teritoriju Danske, Kubilius je rekao da bi taj potez Vašingtona imao „veoma dubok negativan uticaj na transatlantske odnose“.

„Slažem se sa premijerkom Danske (Mete Frederiksen) da će to biti kraj NATO-a, ali će i među ljudima imati veoma, veoma negativan uticaj“, kazao je Kubilius za agenciju Rojters na konferenciji o bezbednosti u švedskom Salemu.

Predstavnici Danske i SAD, članica NATO-a, trebalo bi ove nedelje da razgovaraju o Grenlandu. Vlasti Danske i Grenlanda su saopštile da to ostrvo nije na prodaju, dok Tramp ne isključuje mogućnost da ga zauzme silom.

Kubilijus je rekao da ne misli da sledi američka vojna invazija, ali je dodao da član 42.7 Ugovora o Evropskoj uniji obavezuje države članice da priteknu u pomoć Danskoj ako bude suočena sa agresijom.

„To će u velikoj meri zavisiti od Danske – kako će reagovati, kakav će biti njen stav, ali definitivno postoji obaveza država članica (EU) da priteknu u pomoć ako je neka članica suočena sa vojnom agresijom“, kazao je političar iz Litvanije.

Kubilius je doveo u pitanje američko obrazloženje okupacije Grenlanda silom i upozorio da bi zauzimanje uticalo na sve aspekte odnosa Evrope i SAD.

„Ko će priznati tu okupaciju, koja bi uticala na sve odnose SAD i Evrope, uključujući, na primer, trgovinu, gde i Amerikanci mogu da budu suočeni sa prilično bolnim negativnim posledicama“, naveo je.

Dodao je da bi EU mogla da osigura veću bezbednost za Grenland ako Danska to zatraži, uključujući trupe i vojnu infrastrukturu kao što su ratni brodovi i oružje protiv dronova.

„Na ljudima iz vojske je da kažu šta je potrebno za odbranu Grenlanda ili Arktika. Sve je moguće“, rekao je Kubilius.

On je rekao i da Evropa treba da pojača sopstvene vojne kapacitete, bez obzira na to da li će moći da se osloni na pomoć SAD, dodajući da bi povlačenje SAD iz NATO-a imalo teške posledice, navodi Rojters.

„Biće veoma veliki izazov biti spreman da se brani Evropa bez SAD. Pitanje bi bilo kako u tom slučaju možemo da koristimo strukture NATO-a, kako one mogu da postanu osnova za evropski stub NATO-a. Ali NATO kakav je sada definitivno više neće postojati“, kazao je Kubilius.

Tramp je prošle nedelje izjavio da će SAD uvek podržavati NATO i da će se Rusija i Kina plašiti zapadnog vojnog saveza samo dok SAD budu njegov deo.

Mnoge zemlje NATO-a su značajno povećale vojne izdatke poslednjih godina, posle invazije Rusije na Ukrajinu 2022. i Trampovog zahteva evropskim članicama alijanse da više ulažu u sopstvenu odbranu.

Da bi američka aneksija Grenlanda bila kraj NATO-a juče je ocenio i član Senata SAD Kris Marfi (Chris Murphy), predstavnik Demokratske stranke iz savezne države Konektikat.

Tramp je sinoć rekao novinarima da „neće dozvoliti“ da Rusija ili Kina kontroliše Grenland. Upitan da li postoji neki sporazum koji bi Grenland ili Danska mogli da ponude kako bi sprečili američku vojnu akciju, Tramp je rekao da bi voleo da bude postignut sporazum.

„Lakše je. Ali imaćemo Grenland, na ovaj ili onaj način“, dodao je Tramp.

Sličnu izjavu dao je i u petak, kada je rekao da će SAD, ako ne budu u mogućnosti da postignu dogovor o preuzimanju Grenlanda „na lakši način“, morati to da urade „na teži način“.

Grenland je teritorija Danske, članice NATO-a. Član 5 Povelje NATO-a predviđa da napad na jednu članicu treba smatrati napadom na sve članice alijanse. Član 5 je aktiviran samo jednom, u znak podrške SAD posle napada 11. septembra 2001. na Njujork i Vašington.

Predstavnici Trampove administracije insistiraju na preuzimanju kontrole nad Grenlandom otkako su američke snage 3. januara u Venecueli zarobile predsednika te države Nikolasa Madura, koga SAD terete za narko-terorizam.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com