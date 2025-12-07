Evropski mediji: Trampova doktrina ponizila Evropu, čije vođe ćute

Politički krugovi i javnost u Evropskoj uniji (EU) su zaprepašćeni i kivni, a vođe i vlade EU za sada krajnje uzdržano reaguju na doktrinu Vašingtona o „civilizacijskom posrnuću Evrope“ i stavu da Rusija mora postati partner, a ne neprijatelj, pišu strani mediji.

Zvanični Pariz se ne oglašava, ali je francuski list „Mond“ zaključio da za EU i NATO „poražavajuće ocene obelodanjene u Nacionalnoj bezbednosnoj strategiji predsednika Donalda Trampa stavljaju do znanja da Vašington više nema nikakvih obaveza u tradicionalnim savezima“.

„To je istorijski raskid sa razdobljem posle 1945. godine“, navodi „Mond“.

I drugi mediji su mišljenja da Tramp u novoj strategiji kritikuje Evropu, a ne Moskvu i predočava da „SAD žele da Evropa preuzme nadzor nad NATO do 2027. godine“.

Trampova strategija zamera vođama evropskih zemalja da većini građana ne dozvoljavaju da iskažu želju za mirom u Ukrajini, a jasno kaže da NATO više ne sme da se širi.

Šef nemačke diplomatije Johan Vadeful se jedini oglasio i rekao da SAD ne mogu da dele Nemačkoj lekcije o demokratiji, uz opasku da veruje da SAD ostaju glavni evropski saveznik.

Premijerka Italije Đorđa Meloni, koja je u nekim stavovima bliska Trampu, dala je za pravo zvaničnicima u Vašingtonu i rekla da „Evropa mora da shvati da samu sebe mora bratiti da bi bila velika“.

Italijanski dnevni list „Korijere dela sera“ navodi da evropske vođe „žele da izbegnu verbalni sukob sa Trampom“, iako je bes veliki, zato što su sa SAD otvorena goruća pitanja veoma osetljiva, od pregovora o ratu u Ukrajini, do nikad zatvorenog dosijea o američkim trgovinskim carinama EU.

„Korijere dela sera“ u uvodniku primećuje da je „za 80 godina savezništva Evrope i SAD takođe bilo i tajnih poteza, dosluha, podrške, ali i omalovažavanja“.

Španski list „Pais“ podvlači da je „Tramp Evropu priklještio uz njen najveći strah, a to je da političko uplitanje velikog političkog saveznika SAD gura liberalnu Evropu u kulturni i ideološki rat“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com