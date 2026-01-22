Evropski parlament odbacio predlog za izglasavanje nepoverenja Evropskoj komisiji

Poslanici Evropskog parlamenta su, na zasedanju u Strazburu, odbacili predlog za izglasavanje nepoverenja Evropskoj komisiji.

Za predlog, koji je podnela politička grupa Patrioti za Evropu, glasalo je 165 poslanika, 390 je bilo protiv i 10 uzdržanih, saopštio je Evropski parlament.

Glasanju je prethodila plenarna rasprava sa komesarom Marošem Šefčovičem, održana u ponedeljak, 19. januara.

Politička grupa Patrioti za Evropu pokrenula je predlog za izglasavanje nepoverenja Komisiji, osporavajući trgovinski sporazum EU – Merkosur, koji su države članice odobrile 9. januara, a potpisan je 17. januara u Paragvaju.

Prema Poslovniku Evropskog parlamenta, predlog za izglasavanje nepoverenja Komisiji može predsedniku Parlamenta podneti jedna desetina ukupnog broja poslanika, što je trenutno 72 poslanika.

Glasanje se sprovodi poimenično i za usvajanje je potrebna dvotrećinska većina datih glasova, koja ujedno predstavlja većinu ukupnog broja poslanika Evropskog parlamenta.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com