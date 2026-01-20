Evropski parlament odložio ratifikaciju trgovinskog sporazuma sa SAD

Glavne poslaničke grupe u Evropskom parlamentu (EP) saopštile su danas da se odlaže ratifikacija trgovinskog sporazuma sa SAD, nakon pretnji američkog predsednika Donalda Tramp carinama zbog spora sa zemljama EU oko Grenlanda, piše francuski list Mond.

Sporazum su u julu prošle godine potpisali Tramp i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

„To je izuzetno moćno sredstvo, ne mislim da bi (američke) kompanije pristale da odustanu od evropskog tržišta“, rekla je Valeri Hajer, predsednica grupe Obnovimo Evropu (Renew Europe).

Krajem prošle nedelje, ovakvu odluku nagovestio je predsednik Evropske narodne partije (EPP) Manfred Veber.

On je saopštio da eskalacija tenzija između SAD i Evrope znači da parlament neće glasati za sporazum, kojim se američke carine na uvoz iz EU utvrđuju na 15 procenata, u zamenu za to da EU ne primenjuje carine na američki izvoz.

„EPP je za trgovinski sporazum EU i SAD, ali s obzirom na pretnje Donalda Trampa u vezi sa Grenlandom, odobrenje nije moguće u ovoj fazi. Carine od nula procenata na američke proizvode mora biti stavljena na čekanje“, naveo je Veber.

Potpredsednica evropskih Socijalista i demokrata zadužena za trgovinu Katlin van Brent pridružila se pozivima za upotrebu Instrumenta protiv prinude.

„Prosto je skandalozno to što Donald Tramp koristi carine i ekonomske pretnje da bi nametnuo nelegitimnu teritorijalnu pretenziju… Ako ovo nije prisila, šta je onda“, navela je u saopštenju Van Brent.

Tramp je zapretio da će uvesti carine prema šest zemalja EU, uključujući Francusku i Nemačku, jer su odbile da podrže plan da SAD preuzmu kontrolu nad Grenlandom.

Pozivu na upotrebu Instrumenta protiv prinude EU, takozvane „trgovinske bazuke“, pridružio se i predsednik Francuske Emanuel Makron.

On je danas na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu izjavio da Evropska unija „ne treba da okleva“ da ga primeni.

„Instrument protiv prinude je snažan i ne treba da oklevamo da ga primenimo u današnjem teškom okruženju, rekao je Makron u Davosu.

EU je 2023. godine uvela Instrument kao odgovor na kinesku upotrebu trgovinskih restrikcije prema Litvaniji i Norveškoj i ranije pritiske iz SAD.

On sadrži širok spektar mera, koji podrazumeva i ograničavanje pristupa tržištu EU, obuhvatajući robe, usluge, strane direktne investicije, javne nabavke, finansijska tržišta, kontrolu izvoza i drugo.

(Beta)

