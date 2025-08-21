Evropski parlament tuži Savet zbog programa zajmova za odbranu

Evropski parlament odlučio je da tuži Savet EU sudu nakon što je izostavljen iz diskusija o velikom programu zajmova za odabranu SAFE, saopštila je služba za medije Parlamenta.

Nezadovoljstvo Parlamenta izazvalo je to što je Evropska komisija u želji da brzo podstakne evropsku odbrambenu industriju i ponovno naoružavanje članica EU aktivirala hitnu proceduru i zaobišla Parlament.

„Parlament je 20. avgusta podneo zahtev Sudu pravde za poništavanje uredbe SAFE“, rekli su u pres službi Parlamenta za briselski portal Euraktiv.

Odbrambeni program SAFE, koji se odnosi na podršku za nabavku municije i opreme, vredan je 150 milijardi evra. Usvojio ga je Savet EU u maju vanrednom procedurom predviđenom članom 122 Ugovora o funkcionisanju EU.

Taj član omogućava odlučivanje u krizama bez opsežnih parlamentarnih debata. Tako je Parlament bio isključen iz razgovora, što je razljutilo evroparlamentarce.

Parlament, kako navodi, podržava ideju i ciljeve programa SAFE ali i ističe da upotreba člana 122 proceduralno nije bila u redu.

„Upotreba člana 122 kao pravnog osnova za SAFE, po mišljenju Parlamenta, bila je proceduralno netačna i jednostavno nepotrebna. To potkopava demokratski legitimitet u očima javnosti i ne postoji parlament u svetu koji bi to prihvatio“, prokomentarisao je Evropski parlament za Euraktiv.

Parlament u tužbi traži priznanje povrede procedure ali ne i obustavu programa. Stoga će se SAFE nastaviti do konačne odluke suda.

Program SAFE je deo šire strategije EU za jačanje odbrambenih kapaciteta do 2030. Njime su predviđeni povoljni zajmovi za ulaganja u proizvodnju oružja, uključuju potrebe Ukrajine.

Prema medijima, tražnja tih zajmova od strane 18 članica EU koje su dostavile zahteve znatno je premašila dodeljenih 150 milijardi evra.

Očekuje se da pitanje finansiranja, kao i potencijalnog proširenja programa, bude razmotreno na predstojećim sastancima šefice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i članica.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com