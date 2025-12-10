Evropski parlamentarci krajem januara ponovo u Srbiji

Zeleno levi front (ZLF) saopštio je danas da je Evropski parlament „još jednom“ stao na stranu građana Srbije u borbi protiv njenog autoritarnog režima i doneo odluku da pošalje specijalnu misiju za utvrđivanje činjenica, koja će boraviti u Srbiji od 24. do 26. januara 2026.

ZLF je u saopštenju naveo da je „ovo važna pobeda za demokratiju u Srbiji“, kao i „dokaz da istrajnost, argumenti i međunarodna solidarnost mogu probiti zidove propagande i nekažnjenog nasilja“.

„Zahvaljujemo se svim opozicionim poslaničkim grupama iz Srbije koje su uložile veliki trud, iskoristile svoje kontakte i članstvo u velikim evropskim političkim porodicama da se izborimo da Evropski parlament donese ovu odluku“, navodi se.

U saopštenju piše da se posebno zahvaljuju poslaničkoj grupi Zelenih, kao i Evropskoj zelenoj partiji čiji je ZLF punopravni član, „koji su bili inicijator i motor ovog procesa, na okruglom stolu sa predstavnicima demokratskih opozicionih partija u septembru“.

„Korak po korak smo svi zajedno gradili politički pritisak koji je danas dao rezultat“, naveo je opozicioni ZLF.

Naveli su da je „od prve Rezolucije EP o krađi na izborima 2023, preko dve snažne rezolucije kao odgovor na izveštaj Evropske komisije, pa sve do poslednje rezolucije povodom godišnjice tragedije u Novom Sadu, EP jasno imenovao ono što režim u Beogradu pokušava da sakrije“.

A to je, po navodima ZLF, sistemska represija, nasilje prema demonstrantima, brutalnost policije, napadi na civilno društvo i medije, te potpuni slom institucija i nepostojanje vladavine prava u Srbiji.

U saopštenju su naveli da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji (EU), a ne sa kriminalnim režimom predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Mreža Prijatelji Zapadnog Balkana, koja okuplja predstavnike evropske socijaldemokratske zajednice među kojima i neke poslanike Evropskog parlamenta, saopštila je 8. decembra da odnos prema Srbiji testira kredibilitet EU i da taj blok 27 zemalja mora da prestane da skreće pogled sa načina vladavine predsednika Srbije.

U saopštenju povodom sastanka održanog 21. novembra u Beogradu, Prijatelji Zapadnog Balkana su između ostalog naveli da stoje uz građane i studente Srbije, koji zahtevaju državu koja služi građanima, a ne autokratiju koja ide ka diktaturi.

(Beta)

