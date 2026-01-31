Evropski pokret u Srbiji najoštrije osudio usvajanje seta pravosudnih zakona

Ova odluka je nedostojna civilizovane evropske države u 21. veku, saopštio je EPuS.
„Neprihvatljivo je da su ovi u načelu ‘sistemski zakoni’ – koji imaju širok i dugoročan efekt na organizaciju pravosuđa pa time i na državu i društvo – usvojeni po hitnom posupku, kršenjem propisane procedure, bez javne debate, nasuprot potivljenja i kritika stručne javnosti, uključujući predstavnike sudova, tužilaštva i organizacija civilnog društva, kao i uz ignorisanje procedure konsultacija sa predstavnicima Evropske komisije i Venecijanske komisije“, saopštio je Evropski pokret u Srbiji.
EPuS ukazuje da se u ovom slučaju radi o drastičnom koraku unazad u proceduri usaglašavanja sa standardima i preporukama Evropske unije. Kao što je poznato, pregovaračko poglavlje 23 (pravosuđe) jedno je od ključnih u procesu pregovora sa EU. Od njega zavise tempo i dinamika celine pregovora pa i prelazak na finalnu fazu pregovora (zatvaranje poglavlja) nakon usvajanja tzv. prelaznih merila za poglavlja 23 i 24, dodaje se u saopštenju.
„Ovaj primer je jasno potvrdio ocene da Aleksandar Vučić i SNS ne žele da Srbija zaista postane članica EU i pored njihovog retoričkog zalaganja za ‘nastavak evropskog puta Srbije’. Nakon više od godinu dana građanskih protesta u Srbiji i zahteva za poštovanje načela odgovornosti i pravne države i za organizovanje demokratskih izbora, vlast SNS je odgovorila merama represije i revanšizma, kao i koracima koji vode daljem udaljavanju Srbije od njene integracije u EU“, podseća EPuS.
„Nedavna kozmetička reorganizacija tima Vlade Srbije za pristupanje EU stoga ne menja ništa u pozitivnom smislu i predstavlja samo markentiški potez kojim srpske vlasti uglavnom nastoje da sačuvaju pristup evropskim fondovima i privilegije iz statusa zemlje kandidata za članstvo u EU. EPuS će nastaviti da se zalaže za Srbiju u Evropskoj uniji i da deluje na okupljanju svih iskrenih proevropskih snaga u zemlji kako bi taj istorijski cilj mogao biti ostvaren“, zaključuje se u saopštenju Evropskog pokreta u Srbiji.
(Beta)
