Evropski pokret u Srbiji najoštrije osudio usvajanje seta pravosudnih zakona

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) najoštrije osuđuje odluku predsednika Aleksandra Vučića i vladajuće koalicije da se usvoje predlozi takozvanih „Mrdićevih“ pravosudnih zakona koji predstavljaju neskriveni pokušaj izvršne vlasti da, nakon ustavnih promena, ponovo stave pod kontrolu srpsko pravosuđe.

Ova odluka je nedostojna civilizovane evropske države u 21. veku, saopštio je EPuS.

„Neprihvatljivo je da su ovi u načelu ‘sistemski zakoni’ – koji imaju širok i dugoročan efekt na organizaciju pravosuđa pa time i na državu i društvo – usvojeni po hitnom posupku, kršenjem propisane procedure, bez javne debate, nasuprot potivljenja i kritika stručne javnosti, uključujući predstavnike sudova, tužilaštva i organizacija civilnog društva, kao i uz ignorisanje procedure konsultacija sa predstavnicima Evropske komisije i Venecijanske komisije“, saopštio je Evropski pokret u Srbiji.

EPuS ukazuje da se u ovom slučaju radi o drastičnom koraku unazad u proceduri usaglašavanja sa standardima i preporukama Evropske unije. Kao što je poznato, pregovaračko poglavlje 23 (pravosuđe) jedno je od ključnih u procesu pregovora sa EU. Od njega zavise tempo i dinamika celine pregovora pa i prelazak na finalnu fazu pregovora (zatvaranje poglavlja) nakon usvajanja tzv. prelaznih merila za poglavlja 23 i 24, dodaje se u saopštenju.

„Ovaj primer je jasno potvrdio ocene da Aleksandar Vučić i SNS ne žele da Srbija zaista postane članica EU i pored njihovog retoričkog zalaganja za ‘nastavak evropskog puta Srbije’. Nakon više od godinu dana građanskih protesta u Srbiji i zahteva za poštovanje načela odgovornosti i pravne države i za organizovanje demokratskih izbora, vlast SNS je odgovorila merama represije i revanšizma, kao i koracima koji vode daljem udaljavanju Srbije od njene integracije u EU“, podseća EPuS.

„Nedavna kozmetička reorganizacija tima Vlade Srbije za pristupanje EU stoga ne menja ništa u pozitivnom smislu i predstavlja samo markentiški potez kojim srpske vlasti uglavnom nastoje da sačuvaju pristup evropskim fondovima i privilegije iz statusa zemlje kandidata za članstvo u EU. EPuS će nastaviti da se zalaže za Srbiju u Evropskoj uniji i da deluje na okupljanju svih iskrenih proevropskih snaga u zemlji kako bi taj istorijski cilj mogao biti ostvaren“, zaključuje se u saopštenju Evropskog pokreta u Srbiji.

(Beta)

