Evropski pokret u Srbiji: Vučićeve izjave podstiču strah i neprijateljstvo prema susedima

Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji osudio je izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u kojima se, kako tvrdi ta organizacija, iznova podstiče strah i neprijateljstvo prema susedima Srbije.

„Bezbednost svake zemlje počinje na njenim granicama. Nije dobro voditi politiku kojim se za prijatelje proglašavaju oni koji su daleko, a za neprijatelje oni koji su blizu“, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da nove Vučićeve izjave o navodnoj opasnosti iz susedstva i formiranju vojnih osovina protiv Srbije imaju za cilj da skrenu pažnju građana sa, kako tvrdi Forum, najdublje i najduže političke krize u koju je on doveo Srbiju, i koju nije sposoban da reši.

„Posebno je neobično da se u Vučićevoj izjavi pominje i prijateljska Slovenija, sa kojom Srbija još od 2015. godine ima bilateralni sporazum o vojnoj saradnji i koja je godinama promoter članstva Srbije u Evropskoj uniji (EU)“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da vrh vlasti u Srbiji podstiče „duh militarizma, izolaciju zemlje i osećaj opasnosti kod ljudi, koristeći staru taktiku za očuvanje na vlasti svih populista putem postojanja zavera iz inostranstva“.

„Ove izjave predstavljaju potvrdu o potpunom neuspehu politike dobrosusedstva od strane istih osoba koje su tokom 1990-ih godina direktno učestvovale u politici koja je Srbiju dovela u najtežu izolaciju i društvenu i ekonomsku katastrofu. Neuspeh integracije u EU i loše stanje odnosa sa susedima, samo su lice i naličje neuspele spoljne politike režima koji nakon trinaestogodišnje vladavine svojim današnjim odnosom prema velikim građanskim protestima zemlju ponovo vodi u bespuće“, navodi Forum.

U saopštenju se zaključuje da je spoljna politika predočena u novim Vučićevim izjavama kratkovida i izolacionistička prema, kako se navodi, „najbližim narodima i državama“.

(Beta)

