Evropski savet produžio ekonomske sankcije Rusiji za još šest meseci

Evropski savet je produžio sankcije Rusiji, uvedene zbog njenog nastavljenog delovanja na destabilizaciji situacije u Ukrajini, za još šest meseci – do 31. jula 2026. godine.

„Ove ekonomske mere, prvo uvedene 2014.godine, znatno su proširene od februara 2022. kao odgovor na rusku ničim izazvanu, neopravdanu i ilegalnu vojnu agresiju protiv Ukrajine“, piše u saopštenju Evropskog saveta.

Kako se navodi ove restriktivne mere se trenutno odnose na široki spektar mera uključujući restrikcije za trgovinu, finansije, energiju, tehnologiju, dvostruku upotrebu robe, industriju, saobraćaj i luksuzna dobra.

Takođe se odnose na uvoz ili transfer nafte prevožene morskim putem i neke naftne proizvode iz Rusije za EU, ukidanje SVIFT-a za nekoliko ruskih banaka i suspenziju radiodifuznih aktivnosti i dozvola u Evropskoj uniji za nekoliko „medija dezinformacija koje podržava Kremlj“. Pored toga konkretne mere omogućuju EU da se suprotstavi zaobilaženju sankcija.

Dok god ilegalne akcije Ruske Federacije nastave da krše osnovna pravila međunarodnog prava uključujući posebno zabranu upotrebe sile, prikladno je zadržavanje na snazi svih mera koje je uvela EU i donošenje dodatnih mera ako je potrebno, piše u saopštenju.

EU je od 24. februara 2022. uvela 17 paketa sankcija, kao odgovor na rusku invaziju Ukrajine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com