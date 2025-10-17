Evropski socijalisti izglasali isključenje partije slovačkog premijera Fica

Vodeća evropska politička porodica levog centra danas je isključila iz svog članstva partiju slovačkog premijera Roberta Fica koga optužuju za približavanje ruskom predsedniku Vladimiru Putinu dok podriva vladavinu prava u sopstvenoj zemlji.

Partija Evropskih socijalista (PES) jednoglasno je danas glasala da se isključi Ficova partija Smer, zbog zauzimanja stavova poslednjih godina koji su „jako i duboko u suprotnosti sa vrednostima i principima“ za koje se ta politička familija zalaže, rekao je generalni sekretar Đakomo Filibek.

„Ovo je jednoglasna, jasna poruka. Ako pripadaš porodici PES deliš vrednosti koje svi delimo“, rekao je Filibek posle glasanja na kongresu grupe u Amsterdamu.

Fico je u maju bio jedini lider neke zemlje EU koji je otputovao u Moskvu na obeležavanje 80. godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu, uprkos pozivima EU za bojkot.

Fico je poznat po svojim proruskim stavovima otvoreno se suprostavlja politikama Unije oko Ukrajine.

Do isključenja Smera iz članstva dolazi nakon što su socijalisti izgubili strpljenje sa Ficom, koji se, kako smatraju, „dodvorava“ Vladimiru Putinu i predsedniku Kine Si Đinpingu i koga optužuju za grubo kršenje vladavine prava u Slovačkoj.

Članstvo Smera u PES je suspendovano u oktobru 2023, kada je formirao vladu sa nacionalističkom Slovačkom narodnom strankom (SNS).

(Beta)

