Evropski sud: Neefikasnom istragom Srbija povredila prava očevima gardista ubijenih u Topčideru

Evropski sud za ljudska prava (ECHR) objavio je danas odluku kojom konstatuje da je Vlada Srbije priznala da su očevima gardista ubijenih u kasarni na Topčideru 2004. godine povređena prava.

Njihova prava povređena su u istrazi o smrti gardista po članu 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima (Pravo na život), konstatovao je ECHR nakon razmatranja njihove predstavke.

U odluci suda po prijavi broj 16489/20, sud navodi priznanje vlade Srbije: „Vlada Srbije ovim izražava svoje priznanje, sa žaljenjem, o kršenju prava podnosilaca prema procesnom delu člana 2 Konvencije, koje je proisteklo iz nedostataka u istrazi o smrti gospodina Dragana Jakovljevića i gospodina Dražena Milovanovića“.

Prema odluci, podnosioci predstavke i Vlada Srbije postigli su sporazum, prema kojem se Vlada obavezuje da svakom od njih isplati po 30.000 evra na ime odštete i troškova.

Sporazumom se Vlada Srbije obavezala i na „sprovođenje efikasne zvanične istrage o smrti“ gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, i to pod „nadzorom visokog tužioca i potpuno u skladu sa principima utvrđenim u relevantnoj sudskoj praksi Suda“.

Jakovljević i Milovanović ubijeni su 5. oktobra 2004. blizu vojnog skloništa Karaš na Topčideru. Prva istraga vojne komisije donela je zaključak da je Jakovljević ubio Milovanovića, pa izvršio samoubistvo i da je pri tome ispaljeno 20 metaka.

Na inicijativu Visokog saveta odbrane Srbije i Crne Gore, kojom je rukovodio Boža Prelević, formirana je nezavisna komisija koja je zaključila da je gardiste ubilo treće lice.

Nalaz komisije potvrdila je kasnije laboratorija američkog Federalnog istražnog biroa.

(Beta)

