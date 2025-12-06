Evropski zeleni podržali građane Srbije i ZLF u borbi za demokratiju

Kopredsednica Evropske zelene partije Vula Ceci izjavila je na otvaranju 40. Kongresa Evropske zelene partije u Lisabonu da su evropski „Zeleni“ „stojali sa građanima Srbije na protestu u Novom Sadu kada ih je Vučić direktno napao i nazvao evropskim ološem“.
„Ponosni smo ako nas napadaju autokrate“, izjavila je Ceci, koja je poručila i da je borba za demokratiju „zajednička odgovornost svih u EU“ i da će Evropski zeleni „nastaviti da prenose poruke o situaciji u Srbiji širom Evrope“.
Kopredsednica ZLF-a Biljana Đorđević je govorila na prvom plenarnom panelu Kongresa, koji je posvećen „podršci Zelenim partijama na prvoj liniji odbrane demokratije“, navodi se u saopštenju srpske opozicione stranke.
„Pokazali smo da postoji hrabra i prkosna Srbija koja odbija nasilje, autokratiju i nepravdu. Masovni protesti građana su dokazali da se oteta država može braniti solidarnošću, upornošću i verom u promenu. Borba traje – uprkos represiji režima, a iako još uvek nismo pobedili, sačuvali smo nadu, izgradili snagu i pokazali Evropi da u Srbiji postoji alternativa“, poručila je Đorđević.
Na tom panelu, zajedno sa Đorđević je govorio i gradonačelnik Budimpešte Gergelj Karačonji, dok je poruku zatvorenog opozicionog gradonačelnika Istanbula Ekrema Imagoglua pročitala njegova supruga.
(Beta)
