Evropski zvaničnici pozdravili izbore u Moldaviji i njeno opredeljenje za evropsku budućnost

Evropski zvaničnici pozdravili su danas rezultate parlamentarnih izbora u Moldaviji na kojima je ubedljivo pobedila proevropska stranka PAS, ukazujući da je zemlja jasno pokazala opredeljenost ka Evropskoj uniji uprkos pritiscima iz Rusije.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta rekao je da pobeda proevrposke strane na parlamentarnim izborima u Moldaviji šalje snažnu i jasnu poruku uprkos ruskom mešanju, prenosi agencija Frans pres.

„Narod Moldavije se izjasnio i njegova poruka je snažna i jasna. Oni su izabrali demokratiju, reformu i evropsku budućnost naspram pritisaka i mešanja Rusije“, napisao je Košta na mreži Iks.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je takođe na mreži Iks da „nikakav pokušaj sejanja straha ili podela“ nije mogao da poljulja rešenost Moldavaca.

„Moldavijo, ponovo ste to uradili. Jasno ste pokazali svoj izbor: Evropa, demokratija, sloboda. Budućnost je vaša“, napisala je Fon der Lajen.

Ona je ponovila da su vrata EU otvorena za Moldaviju i da će biti uz nju na svakom koraku na tom putu.

Visoka predstavnica EU Kaja Kalas napisala je da je glasanje u Moldaviji jasno ‘da’ evropskoj budućnosti.

„Uprkos masovnim ruskim naporima da širi dezinformacije i kupuje glasove nikakva sila ne može zaustaviti narod posvećen slobodi“, napisala je Kalas na mreži Iks.

Prema danas objavljenim zvaničnim rezultatima proevrposka partija PAS predsednice Maje Sandu pobedila je sa nešto malo više od 50 odsto glasova na juče održanim parlamenternim izborima u Moldaviji, obeleženim optužbama o ruskom mešanju.

Proruski Patriotski blok osvojio je 24,2 odsto glasova, a na trećem mestu je Nacionalni alternativni pokret (MAS) prijateljski nastrojen prema Rusiji. Sledi populistička Naša stranka dok je desničarska partija Demokratija kod kuće takođe osvojila dovoljno glasova da uđe u parlament.

(Beta)

