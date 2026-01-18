Evropski zvaničnici uznemireni zbog Trampove najave o uvođenju carina povodom Grenlanda

Evropski zvaničnici uznemireno su reagovali na objavu predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa da će ta zemlja uvesti dodatne carine zbog protivljenja uspostavljanju kontrole Vašingtona nad Grenlandom.

Nekoliko evropskih zemalja je u poslednjih par dana poslalo vojsku na Grenland, pod obrazloženjem da su tamo zbog obuke za bezbednost na Severnom polu.

Tramp je objavio da će uvesti carine od dodatnih 10 odsto Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Finskoj.

Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da će Kina i Rusija imati koristi od podela između SAD i Evrope, a ona je na društvenim mrežama navela da „ako je bezbednost Grenlanda ugrožena, možemo to da rešimo unutar NATO. Carinske tarife rizikuju da osiromaše Evropu i SAD i potkopaju naš zajednički prosperitet“.

Američki senator Mark Keli, bivši pilot mornarice i demokrata koji predstavlja Arizonu, objavio je da će Trampove pretnje carinama američkim saveznicima naterati Amerikance da „plate više da bi pokušali da dobiju teritoriju koja im nije potrebna“.

„Vojske evropskih zemalja stižu na Grenland da brane teritoriju od nas. Neka to uđe u vašu svest“, napisao je on na društvenim mrežama i dodao da je „šteta koju ovaj predsednik (Tramp) nanosi našem ugledu i našim odnosima sve veća, čineći nas manje bezbednim. Ako se nešto ne promeni, bićemo sami sa protivnicima i neprijateljima u svim pravcima“.

Izaslanici EU zakazali su hitne razgovore za nedelju uveče kako bi utvrdili potencijalni odgovor na Trampove pretnje.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen obećali su da će nastaviti da iskazuju punu solidarnost sa Danskom i Grenlandom.

„Carine bi potkopale transatlantske odnose i rizikovale opasnu silaznu spiralu. Evropa će ostati ujedinjena, koordinisana i posvećena očuvanju svog suvereniteta“, napisali su sinoć u zajedničkom saopštenju.

Na najavu Trampovih mera reagovala je i desničarska britanska Reformska stranka.

„Ne slažemo se uvek sa vladom SAD, a u ovom slučaju se sigurno ne slažemo. Ove carine će nam naštetiti“, napisao je na društvenim mrežama lider te stranke Najdžel Faraž, dugogodišnji saveznik Trampa.

Premijer Velike Britanije Kir Starmer rekao je da je najava o carinama „potpuno pogrešna“ i da će njegova vlada „direktno voditi pregovore sa američkom administracijom“.

(Beta)

