EXIT i UNICEF obeležavaju Svetski dan mentalnog zdravlja međunarodnim panelom „Živi uživo“

Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obeležava danas, 10. oktobra, EXIT organizuje međunarodni online panel „Živi uživo“ („Life is Live“), posvećen očuvanju mentalnog zdravlja mladih i uspostavljanju ravnoteže između digitalnog i stvarnog sveta.

„Živi uživo“ („Life is Live“) je projekat koji već tri godine pokazuje kako muzika i festivali mogu postati važan saveznik u očuvanju mentalnog zdravlja i međuljudske povezanosti u svetu koji nas neprestano drži online, a sve češće dovodi do zavisnosti od digitalnih uređaja. Ovaj projekat Exita, koji je nastao u saradnji sa UNICEF-om, nagrađen je početkom godine prestižnim priznanjem The Take a Stand Award na dodeli European Festival Awards u Groningenu, koja predstavlja najvažniju nagradu za društveni aktivizam u festivalskoj industriji.

U fokusu kampanje nalazi se povratak autentičnim ljudskim iskustvima, u kojima festival postaje utočište od neprestanog digitalnog šuma i mesto živog susreta sa drugima, gde ponovo osećamo, delimo i dišemo zajedno.

U sesiji će učestvovati Monika Jurijan, kao predstavnica Evropske komisije, zadužena za kulturnu politiku unutar Departmana za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, Sem Divajn, poznata britanska DJ-ica i producentkinja, Holger Jan Šmit, generalni sekretar Evropske festivalske asocijacije YOUROPE, Stanislava Vučković, specijalistkinja za razvoj mladih i adolescenata u UNICEF-u, i Dušan Kovačević, osnivač i direktor EXIT festivala.

Razgovor će voditi osnivačica organizacije Getahead, Dženifer Kokren, koja se dugi niz godina bavi temom očuvanja mentalnog zdravlja i blagostanja, kao i Greg Parmli, osnivač prestižne muzičke konferencije ILMC i magazina IQ.

Publika iz celog sveta ima jedinstvenu priliku da se priključi razgovoru o načinima uspostavljanja mentalnog blagostanja i mehanizmima za ostvarivanje povezanosti u digitalnom dobu. Iskustvo kampanje „Živi uživo“ („Life is Live“) na Svetski dan mentalnog zdravlja doneće dragocene uvide o tome kako kreativnost, muzika i zajedništvo mogu postati stvarni alati podrške mentalnom zdravlju mladih, kao i da promene nastaju kontinuiranim razgovorom, poverenjem i preduzimanjem koraka za skladan život sa modernim tehnologijama.

Panel-diskusija počinje u 15 časova i moći će da se prati uživo na zvaničnom YouTube kanalu EXIT festivala.

