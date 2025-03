Exit: Žene predvode, stvaraju, inspirišu i čine 70% tima našeg najvećeg festivala

Danas slavimo hrabrost, strast i energiju neverovatnih žena koje oblikuju svet i čine ga boljim mestom – od snažnih umetnica na binama i nezaustavljivih kraljica u publici, do žena u Exitovom timu i svih naših prijateljica.

EXIT Međunarodni dan žena posvećuje vizionarkama koje predvode svet muzike i festivala – muzičarkama, producentkinjama, DJ-icama, menadžerkama, organizatorkama i kreativkama koje pomeraju granice muzičke industrije i inspirišu generacije.

Odajemo priznanje i liderkama, inovatorkama i svim ženama u Exitovom timu, koje čine pokretačku snagu EXIT festivala, i čak 70% organizacije. Bez njihovog talenta, energije i posvećenosti, nijedna bina ne bi sijala istim sjajem, niti bi EXIT porodica bila ono što jeste – snažna, autentična i nezaustavljiva.

EXIT: One vode, stvaraju, inspirišu i danas slavimo njih!

Na najvećim svetskim binama, žene donose ritam promena. One oblikuju budućnost muzike – i kao umetnice koje osvajaju scenu i kao kreativke koje stoje iza vizuelnog izraza. Njihova vizija, kreativnost i posvećenost pokreću industriju, kreirajući nezaboravne trenutke za milionsku publiku.

U EXIT timu, žene su stub festivala i njegova pokretačka snaga. Njihova kreativnost i predanost oblikuju svaki segment festivala – od produkcije i organizacije, preko finansija, kreative, marketinga i PR-a, do turizma i društvenih inicijativa koje EXIT predvodi.

Žene su esencija muzike i festivala, a EXIT sa ponosom slavi žene koje svojim talentom, strašću i vizijom oblikuju muzičku i festivalsku industriju, pomeraju granice i unose novu energiju u sve što rade. Bilo da su na sceni, iza nje ili u publici, njihova snaga, kreativnost i hrabrost nastavljaju da oblikuju budućnost festivala i muzike.

Talenat, strast i umetnički izraz žena prepoznaju se u raznovrsnom muzičkom programu koji zauzima centralno mesto na najvećim binama EXIT festivala. Na jubilarnom 25. izdanju, koje će biti održano od 10. do 13. jula na Petrovaradinskoj Tvrđavi, na glavnoj festivalskoj bini debitovaće dvostruka evrovizijska pobednica Loreen. Mts Dance Arena biće epicentar moćnih ženskih setova globalnih elektronskih zvezda poput Amelie Lens, Nine Kraviz, Indire Paganotto u specijalnom zajedničkom setu sa Sarom Landry, dok će se inovativna KI/KI predstaviti na NSNS stejdžu. Snaga ženskog talenta biće prisutna i na drugim festivalskim binama, gde će umetnice iz različitih muzičkih žanrova osvojiti publiku i dokazati da muzika nema granica – baš kao ni one.

Žene Exita ne prate trendove – one ih postavljaju. Svakim izlaskom na scenu osvajaju svet. Danas slavimo njih, ali i njihov doprinos koji traje svakog dana u godini – u svakom taktu, svakom ritmu i svakom plesnom koraku koji nosi njihov neizbrisiv pečat.

