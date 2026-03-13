Expo 2027 tvrdi da je poziv novinskim agencijama uputio putem Portala javnih nabavki

Kompanija Expo 2027 je saopštila da je poziv za podnošenje ponuda za usluge medijskog praćenja aktivnosti i oglašavanja povodom specijalizovane izložbe koja će biti održana u Srbiji "uputila" svim novinskim agencijama "putem Portala javnih nabavki" - odnosno poziv je tamo objavljen.

Ta kompanija je u saopštenju navela da je postupak nabavke za usluge medijskog praćenja aktivnosti sprovela u skladu sa Uredbom o pravilima postupka nabavke dobara, usluga ili radova tako što je poziv agencijama Tanjug, Beta i Fonet „uputila“ preko Portala javnih nabavki.

„Dakle, poziv je upućen kroz zvanični sistem Portala javnih nabavki gde su sva pomenuta pravna lica zvanično registrovana… Konačno, podsećamo i na to da je 27. novembra 2025. godine direktno na mail adrese kompanije ‘Tačno’, Fonet i Beta upućen poziv za istraživanje tržišta za usluge medijskog praćenja kompanije EXPO 2027, na koji Agencija Beta nije dostavila odgovor“, dodala je ta kompanija.

Novinska agencija Beta objavila je ranije da nije dobila poziv za podnošenje ponude ni na jednu imejl ili poštansku adresu koju koristi, nakon informacije da je posao za praćenje aktivnosti i oglašavanja Kompanije Expo 2027 dobila agencija Tanjug, a da se Fonet i Beta nisu ni javile na konkurs.

Kako je ranije javio portal Nove ekonomije, agencija Tanjug dobila je posao vredan 4,2 miliona dinara bez PDV-a, odnosno 5,04 miliona sa PDV-om, za uslugu medijskog praćenja aktivnosti i oglašavanja koju je dodelilo preduzeće EXPO 2027.

Taj portal je preneo informaciju da je Tanjug dobio posao jer je jedini i podneo ponudu za njega. Nova ekonomija dodaje da se u odluci o dodeli ugovora ne navode detalji usluge koju će Tanjug pružiti.

Specijalizovana izložba EXPO 2027 biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta iduće godine na temu „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“.

(Beta)

