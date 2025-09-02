Fajon: U vreme ratova i kriza ovo je najteži Bledski forum

Ministarka spoljnih poslova Slovenije Tanja Fajon je danas rekla da je ovogodišnji, upravo završeni Bledski strateški forum (BSF) bio „najteži“ zbog kriza i ratova u svetu i da je poslata poruka svetskim liderima da postanu svesni odgovornosti i da na temeljnim vrednostima grade svoju politiku.

„Kada podvučemo crtu, čini mi se da je ovo bio definitivno najteži forum, najteži u smislu suštinskih rasprava u trenutku velikih kriza i ratova oko nas, kada je svet snažno podeljen, kada vidimo da preovlađuje pre svega sila, a manje pravila, kada nema političke volje za poštovanje međunarodnog prava za okončanje ratova“, rekla je Fajon po završetku jubilarnog, 20. BSF-a, prenela je Slovenačka novinska agencija (STA).

Forum je održan pod zvaničnim naslovom „Odbegli svet“, uz učešće više od 2.300 ličnosti iz 94 zemlje.

Ključna pitanja na forumu bila su položaj Evrope u svetu, kako je napraviti jačom, jedinstvenijom i povezanijom, a jedna od tema bila je proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan.

Fajon je tokom sastanka sa ministrima spoljnih poslova sa Zapadnog Balkana istakla „snažnu podršku Slovenije ubrzanom i efikasnijem procesu proširenja EU“ i rekla da je to „geostrateška nužnost“.

Srbiju je na BSF-u predstavljao ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com