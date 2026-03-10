Fakultet tehničkih nauka u Severnoj Mitrovici pred istekom roka za iseljavanje iz prostorija

Ove nedelje ističe rok od 30 dana koji je Univerzitet u Prištini dao Fakultetu tehničkih nauka u Severnoj Mitrovici da se iseli iz prostorija koje koristi ili da počne da plaća zakup.

Fakultet tehničkih nauka u Severnoj Mitrovici funkcioniše u okviru Univerziteta koji radi u sistemu Srbije.

Rektor Univerziteta u Prištini Arben Hajrulahu je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) naveo da je zahtev za oslobađanje „uzurpirane“ imovine upućen na osnovu važećih kosovskih zakona i procedura.

„Univerzitet u Prištini je posvećen stavljanju u upotrebu svih svojih objekata i prostora, za kojima postoji velika potreba, bez daljeg odlaganja“, rekao je Hajrulahu.

On je u pisanom odgovoru za RSE dostavio i zvanični zahtev u kome se navodi da Fakultet tehničkih nauka u Severnoj Mitrovici koristi nepokretnost bez formalizovanog ugovora sa Univerzitetom u Prištini, te se nudi dobrovoljno oslobađanje nepokretnosti ili regulisanje pravnog odnosa za korišćenje.

Hajrulahu nije odgovorio da li je u međuvremenu postignut dogovor, te da li se vode pregovori oko integracije srpskog Univerziteta ili eventualnog ujedinjenja dva Univerziteta koja rade u različitim sistemima.

Na upit RSE u vezi sa tim pitanjem nisu odgovorili iz Univerziteta u Severnoj Mitrovici.

Ranije je rektor Univerziteta u Prištini Nebojša Arsić u izjavi za portal Kossev rekao da Fakultet tehničkih nauka ne funkcioniše u kosovskom pravnom sistemu, te da nema mogućnost da na taj zahtev odgovara institucionalno, već da u vezi sa daljim koracima „čeka instrukcije“.

Pitanje integracije srpskog zdravstva i obrazovanja na Kosovu pokrenuto je septembra prošle godine, kad je premijer Kosova Aljbin Kurti poručio da dualni sistem nije održiv, te da je potrebna „inkorporacija istih i ujedinjenje“.

Tada je rekao da će se na integraciji raditi zajedno sa političkim predstavnicima srpske zajednice, ali i međunarodnom zajednicom, što je ponovo preneo ambasadorima zemalja Kvinte (SAD, Francuska, Velika Britanija, Nemačka i Italija) u dva navrata od početka godine.

Ipak, do sada nije jasno precizirano koji modeli integracije se razmatraju.

Evropska unija je ranije u odgovoru za RSE navela da će se status zdravstvenih i obrazovnih struktura i usluga koje na Kosovu podržava Srbija, rešavati u okviru dijaloga Prištine i Beograda, u skladu sa postignutim sporazumima i važećim kosovskim zakonima.

Na integraciji zdravstva i obrazovanja u skladu sa Briselskim sporazumom insistira i zvanični Beograd, kao i Srpska lista kao najveća stranka Srba na Kosovu koja ima podršku aktuelnih vlasti u Srbiji.

(Beta)

