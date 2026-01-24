Federalni agenti u Mineapolisu ubili demonstranta Aleksa Pretija (37) bolničara intenzivne nege

Vlasti Mineopolisa saopštile su da je 37-godišnji Amerikanac Aleks Džefri Preti danas ubijen u tom gradu i da su ga ubili federalni agenti.

Ubijeni Aleks Preti je bio medicinski radnik na odeljenju intenzivne nege u bolnici Ministarstva za boračka pitanja, a članovi njegove porodice su saopštili da je iskreno brinuo o ljudima i da je bio izuzetno uznemiren zbog imigracionih mera predsednika Donalda Trampa u njegovom gradu.

„Učestvovao je u protestima nakon ubistva Rene Gud (Renee Good) od strane službenika američke imigracione i carinske službe 7. januara. Duboko mu je bilo stalo do ljudi i bio je veoma uznemiren onim što se dešavalo u Mineapolisu i širom Sjedinjenih Država sa ICE, kao što su milioni drugih ljudi uznemireni“, rekao je Majkl Preti, Aleksov otac, prenela je agencija AP.

„Mislio je da je užasno, otimati decu i tek tako hvatati ljude po ulicama. Brinuo se za te ljude i znao je da je to pogrešno, pa je učestvovao u protestima“, dodao je otac ubijenog.

Mineapolis već nekoliko nedelja potresaju protesti zbog prisustva Imigracione i carinske službe (ICE) i njihove brutalnosti prema stanovništvu.

Nasilna smrt Aleksa Pretija dogodila se tri nedelje nakon smrti Rene Gud, takođe 37-godišnje Amerikanke, koju je u istom gradu ubio agent ICE.

Prema podacima Ministarstva za nacionalnu bezbednost SAD (DHS), muškarac ubijen danas bio je naoružan poluautomatskim pištoljem i „nasilno se opirao, pre nego što ga je agent, plašeći se za svoj život, upucao“.

Guverner Minesote Tim Volc (Waltz) osudio je „strašnu pucnjavu“ federalnih agenata.

Šef policije Mineapolisa Brajan O’Hara (Brian) izjavio je na konferenciji za novinare da je ubijeni čovek stanovnik Mineapolisa, da poseduje važeću dozvolu za vatreno oružje i da nije poznat policiji.

Roditelji su potvrdili da je Preti bio državljanin SAD, rođen u Ilinoisu. Kao i Gud, sudski zapisi su pokazali da nije imao krivični dosije, a njegova porodica je rekla da nikada nije imao nikakve interakcije sa organima reda osim nekoliko saobraćajnih prekršaja.

U nedavnom razgovoru njegovi roditelji, koji žive u Koloradu, rekli su mu da bude oprezan kada protestuje. „Razgovarali smo sa njim pre otprilike dve nedelje, složili smo se da treba da protestuje, ali da ne treba da radi ništa glupo“, rekao je Majkl Preti. „I on je rekao da to zna. Znao je to“, dodao je otac ubijenog muškarca.

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej (Jacob Frey) pozvao je danas američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) da okonča operacije ICE u gradu.

(Beta)

