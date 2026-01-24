Federalni agenti u Mineapolisu ubili još jednu osobu, ovaj put muškarca (37)

Vlasti Mineopolisa saopštile su da su 37-godišnjeg Amerikanca danas u gradu ubili federalni agenti.

Mineapolis već nekoliko nedelja potresaju protesti zbog prisustva Imigracione i carinske službe (ICE) i njihove brutalnosti prema stanovništvu.

Još jedna nasilna smrt dogodila se tri nedelje nakon smrti Rene Gud (Renee Good), takođe 37-godišnje Amerikanke, koju je u istom gradu ubio agent ICE.

Prema podacima Ministarstva za nacionalnu bezbednost SAD (DHS), muškarac ubijen danas bio je naoružan poluautomatskim pištoljem i „nasilno se opirao, pre nego što ga je agent, plašeći se za svoj život, upucao“.

Guverner Minesote Tim Volc (Waltz) osudio je „strašnu pucnjavu“ federalnih agenata.

Šef policije Mineapolisa Brajan O’Hara (Brian) izjavio je na konferenciji za novinare da je ubijeni čovek stanovnik Mineapolisa, da poseduje važeću dozvolu za vatreno oružje i da nije poznat policiji.

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej (Jacob Frey) pozvao je danas američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) da okonča operacije ICE u gradu.

(Beta)

