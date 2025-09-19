Federalni sudija odbio da postupa po Trampovoj predugačkoj tužbi protiv Njujork tajmsa

Američki federalni sudija Stiven Meridej (Steven Merryday) iz američke savezne države Floride odbacio je danas tužbu za klevetu, vrednu 15 milijardi dolara, koju je protiv lista Njujork tajms (The New York Times) podneo predsednik SAD Donald Tramp (Trump) i poručio mu da tužbe ne služe to da budu „megafon za odnose sa javnošću ili podijum za strastveno oratorstvo na političkom skupu“.

Meridej je napisao u odluci napisao da je Trampov podnesak predugačak, napisan jezikom koji je „zamoran i opterećujući“, a pri tom ne sadrži potkrepljenje za pravni postupak.

„Tužba nije megafon za odnose sa javošću ili podijum za strastveno oratorstvo na političkom skupu. Ova će akcija početi, nastaviti se i okončati u skladu sa pravilima postupka, na profesionalan i dostojanstven način“, naveo je sudija i dao Trampu 28 dana da dopuni podnesak tako da on ne pređe 40 strana dužine.

U tužbi su pomenuti knjiga i članak koje su napisali novinari Tajmsa Ras Bjutner (Russ Buettner) i Suzan Krejg (Susanne Craig) a koji se odnose na Trampove finansije i njegovu glavnu ulogu u rialiti TV emisiji „The Apprentice“ koju je on vodio pre prvog predsedničkog mandata.

Tramp je u tužbi naveo da su dvoje novinara u svojm radovima „namerno gurali narativ bez činjenica“ da je televizijski producent Mark Barnet (Burnett) pretvorio Trampa u slavnu ličnost — „iako su u vreme objavljivanja i pre toga tuženi znali da je predsednik Tramp već bio mega-slavna ličnost i bio izrazito uspešan u biznisu“.

Tužbom su napadnute i tvrdnje novinara o Trampovim ranijim poslovnim odnosima i njegovom ocu, Fredu.

Tramp se pozvao i na članak Pitera Bejkera (Peter Baker) ​​od 20. oktobra pod naslovom „Za Trampa, život pun skandala kreće se ka sudnjem momentu“.

(Beta)

