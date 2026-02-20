Feminističke organizacije: Institucije da spreče targetiranje profesorki, tužiteljki i novinarki

Grupa feminističkih organizacija i aktivistkinja ocenila je danas da su žene koje javno deluju u akademskoj zajednici, pravosuđu i medijima postale mete pošto insistiraju na profesionalnim standardima, odgovornosti i istini te da je neophodno da ih institucije zaštite.

U saopštenju piše da su profesorke Pravnog fakulteta u Beogradu Ivana Krstić i Vanje Bajović targetirane u programu televizije Informer i da taj slučaj predstavlja zloupotrebu medijskog prostora za političko obračunavanje sa akademskom zajednicom.

„Kada se univerzitetske profesorke sa jasnim stručnim i međunarodnim referencama javno etiketiraju i predstavljaju kao politički neprijatelji, šalje se poruka da akademski integritet i profesionalni autoritet nisu zaštita od kampanja diskreditacije. Time se direktno podrivaju akademske slobode i autonomija univerziteta“, navele su organizacije.

Dodaje se da objavljivanje audio-snimka privatnog razgovora tužiteljke Bojane Savović takođe opasno pošto se na taj način šalje poruka svim tužiteljkama i sudijama koje insistiraju na zakonitom i nezavisnom postupanju.

„Normalizacija neovlašćenog nadzora i javne diskreditacije predstavlja opasan udar na vladavinu prava“, navedeno je u saopštenju.

Napad na novinarku Dejanu Cvetković tokom izveštavanja sa protesta u Surdulici okarakterisan je kao pokušaj zastrašivanja i ućutkivanja.

„Kada se novinarki poručuje da ‘ne sme da snima’, napadnuto je pravo javnosti da zna, a kada su uvrede rodno obojene i seksualizovane, jasno je da je reč o rodno zasnovanom nasilju“, tvrde feminističke organizacije.

Zahtevaju hitnu reakciju nadležnih institucija u svim navedenim slučajevima, zaštitu bezbednosti, profesionalnog integriteta i dostojanstva svih žena koje obavljaju javne funkcije i poslove od javnog značaja.

Traže i prekid kampanja targetiranja, diskreditacije i mizoginog nasilja u javnom prostoru.

Saopštenje su potpisale Aktivistička grupa „Žene za promene“, Alternativni centar za devojke, Autonomni ženski centar, BeFem feministički kulturni centar, Centar za kritičko obrazovanje, FemIn kolektiv, FemPlatz, Laboratorija za feminističke politike (LabFem), brojna udruženja i aktivistkinje.

(Beta)

