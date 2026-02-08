Ferguson: Odnosi Britanije i Srbije dobri, napravili ste korak unazad pravosudnim izmenama

Ambasador Velike Britanije u Beogradu Edvard Ferguson (Edward) izjavio je da su odnosi sa Srbijom dobri, da postoji ogroman potencijal za njihovo dalje razvijanje, ali i da je Srbija sa "pravosudnim amandmanima napravila korak nazad" u evrointegracijama.

„Ono što želimo jeste zaista pozitivan, moderan odnos sa Srbijom, orijentisan ka budućnosti. Deluje mi da ponekad previše gledamo jedni na druge kroz prizmu devedesetih godina prošlog veka i želim da to prevaziđemo i više razmišljamo o budućnosti“, rekao je Ferguson, u intervjuu za list Politika, govoreći o odnosu njegove države i Srbije.

Kako je dodao, mnogo se radi na modernizaciji odnosa u različitim oblastima.

„Trgovina između Srbije i Britanije je porasla za devet odsto prošle godine, što je u kontekstu usporavanja globalnog rasta pozitivna i dobra vest. U bezbednosnoj saradnji naše oružane snage, naša policija, naši tužioci, carina veoma tesno sarađuju kako bi se rešili zajedničkih pretnji koje pogađaju i Srbe i Britance. I naravno imamo mnogo dubokih kulturnih veza“, naveo je Ferguson.

On je istakao da Velika Britanija snažno podržava strateško opredeljenje Srbije da se pridruži Evropskoj uniji (EU), iako je ta država „iz sopstvenih razloga odlučila da je napusti, ali mi imamo veoma drugačiju istoriju, drugačiju geografiju, drugačiju ekonomsku strukturu“.

„Da bi stigla tamo, Srbija mora da sprovede reforme koje se očekuju od svake zemlje kandidata za EU – u smislu jačanja demokratskih institucija i vladavine prava, slobode medija i zaštite novinara, i tako dalje. Godinama podržavamo te reforme, tako da delimo razočarenje naših prijatelja iz EU kada vidimo da Srbija napravi korake unazad, kao što mislim da se desilo sa pravosudnim amandmanima prošle nedelje“, istakao je Ferguson.

Na novinarsku konstataciju da je veoma važno učešće „Ju-Kej Fajnensa“ u izgradnji Moravskog koridora, on je ukazao da je „UKEF jedan od najboljih alata koje ima na raspolaganju“.

„Imamo pet milijardi funti dostupnih samo za Srbiju, za finansiranje onog što bi moglo biti trasformativni projekti u drumskoj i železničkoj infrastrukturi, ali i u obnovljivim izvorima energije. Obezbedili smo preko 700 miliona evra finansiranja za autoput Moravski koridor koji otvara centralnu Srbiju“, objasnio je Ferguson.

(Beta)

