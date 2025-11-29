Festival BUNT 13.0 počinje danas u Muzeju devedesetih

Međunarodni festival klasične muzike BUNT 13.0 počinje danas u Muzeju devedetih u Beogradu koncertom flautiste Strahinje Radoičić, dok je ceo festival posvećen je stvaralaštvu mladih muzičkih umetnika, saopštili su organizatori.

„U Muzeju devedesetih, u okviru otvaranja 13. izdanja festivala BUNT, biće izvedena jedinstvena umetnička intervencija, koja spaja zvuk, glas i skulpturalno prisustvo u celinu koja se neprestano menja. Zvuk flaute, trake i reči razlivaju se kroz prostor, dok se pred publikom uzdiže figura – posrednik između skrivenog izvođača i onih koji slušaju“, naveli su organizatori.

IN-fl.uxus konce[r/p]t za flautu, traku, reč i skulpturu je „susret sa nečim što je istovremeno intimno i udaljeno, arhaično i savremeno, krhko i moćno. Ovaj koncept se nadovezuje na arhetipske rituale prelaska, ali i na savremeno iskustvo zajedništva, unutrašnjih lomova i otpora koje smo kao društvo živeli poslednjih godina“, dodaje se u saopštenju.

Izvanredni flautista Strahinja Radoičić je okupio kompozitore svoje generacije na jedinstvenom projektu. Taj mladi umetnik dobitnik je V nagrade na „Azijskom takmičenju flautista u Tokiju 2024“ i jedan je od najistaknutijih muzičkih umetnika svoje generacije.

On je trenutno je na trećoj godini doktorskih studija na FMU u Beogradu, u klasi profesora Ljubiše Jovanovića.

Koncert počinje u tom muzeju u 20.00.

Festival BUNT 13.0, koji će trajati do 16. decembra, posvećen je stvaralaštvu mladih muzičkih umetnika i odvija se uz podršku SOKOJa, Austrijskog kulturnog foruma i Europa Nostre.

Na ukupno sedam koncerata biće prezentovano stvaralaštvo ukupno 14 srpskih kompozitora svih generacija, koji su ostavili duboki trag na kulturnoj sceni Srbije.

„Prezentovanje srpske muzike uz podršku najistaknutijih izvođača predstavlja i jedan od osnovnih postulata festivala, koji veruje u moć umetnosti i još uvek predstavlja nezavisnu umetničku teritoriju“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

