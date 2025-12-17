Fico: EU nepravdena prema Srbiji jer je previše ponosna i suverena

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je večeras u Briselu da je Evropska unija (EU) nepravdena prema Srbiji i da sprečava njeno pridruživanje jer je „previše ponosna, samouverena i suverena“ zemlja.

Posle samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, na kojem Srbija nije učestvovala prvi put u 14 godina, Fico je na Instagramu napisao da je njen predsednik Aleksandar Vučić „suvereni političar, za šta u EU baš i nema razumevanja“.

„Srbiji se stalno postavlja sve više uslova za ulazak u EU, kako bi se to što duže odložilo, iako spada u najbolje pripremljene zemlje. Dvostruki aršini su tipična karakteristika evropske politike. S jedne strane, veliki igrači guraju Ukrajinu u EU, iako je potpuno nespremna, a s druge strane sprečavaju Srbiju da se pridruži Uniji, jer je previše ponosna, samouverena i suverena“, naveo je Fico.

Dodao je da je na samitu „posebno podržao“ Vučića, „koji namerno nije prisustvovao kako bi izrazio protest zbog nepravednog tretmana Srbije od institucija EU“, navodeći da će srpski lider i Srbi „uvek imati njegovu podršku“.

Fico je napisao i da samit u Briselu nije dobro počeo, jer je vozilo sa stepenicama udarilo u njegov avion, koji je zbog toga neupotrebljiv.

„Podjednako skeptično je izgledao i večerašnji sastanak sa zemljama Zapadnog Balkana koje teže članstvu u EU“, naveo je Fico.

Ranije večeras, i premijer Mađarske Viktor Orban je izjavio da je ponašanje Brisela prema Srbiji „sramotno i nefer“.

Po dolasku na samit EU i Zapadnog Balkana, Orban je novinarima rekao da je Srbija „ključna zemlja u regionu, bez koje se ništa ne može učiniti“, i da je „ceo proces proširenja potpuni neuspeh u poslednje četiri godine“, tokom kojih u pristupnim pregovorima Srbije sa EU nije otvoreno nijedno poglavlje.

U aneksu zaključaka o politici proširenja EU, koji bi trebalo da budu usvojeni na ovonedeljnom sastanku evropskih lidera u Briselu, konstatuje se da su u Srbiji uočeni usporavanje reformi, nazadovanje slobode izražavanja, odsustvo napretka u pravosuđu, povećanje tenzija i polarizacija u društvu, a zemlja se poziva da ostvari značajan napredak u oblastima vladavine prava i normalizacije odnosa sa Kosovom.

„Savet će se vratiti pitanju otvaranja Klastera 3 u skladu sa pregovaračkim okvirom, posebno ističući potrebu za značajnim daljim napretkom Srbije u oblasti vladavine prava i normalizacije odnosa sa Kosovom, što će nastaviti da određuje ukupan tempo pristupnih pregovora o pristupanju“, navodi se u zaključcima.

(Beta)

